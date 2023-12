Torhout huldigt beste sporters en kampioenen van het jaar

Op zondag 21 januari om 17 uur in het cultuurcentrum de Brouckere huldigt het stadsbestuur tijdens het zogenoemde Sportgala de provinciale, Vlaamse en Belgische kampioenen van het voorbije jaar. Ook worden zowel bij de jeugd als bij de volwassenen de beste individuele sporters en de beste sportteams in de bloemetjes gezet. Plus: de trofee voor sportverdienste De Koarle wordt uitgereikt aan een Torhoutenaar die al jarenlang een bepaalde sport in de stad promoot en/of een bijzondere sportbijdrage levert over de clubgrenzen heen.

Met Sporza-journalist

Het Sportgala wordt net als vorig jaar deskundig en vlot gepresenteerd door Sporza-journalist Hermien Vanbeveren. De muzikale omlijsting is in handen van Martijn Devos en er is een dansact voorzien. De avond staat dit keer in het teken van de Olympische Spelen, die komende zomer in Parijs plaatshebben.

Vorig jaar werden maar twee trofeeën uitgereikt. Bij de volwassenen ging de sporttrofee naar volleybalploeg Rembert Torhout Heren 1 en bij de jeugd naar werpster Manon Beernaert van Houtland Atletiekclub. De prijs De Koarle werd uitzonderlijk niet uitgereikt, omdat de genomineerde in extremis liever niet gelauwerd wilde worden.

Frietjes met snack

Dit jaar worden er vijf trofeeën uitgereikt: volwassenen individueel en ploeg, jeugd individueel en ploeg en De Koarle. De Torhoutse sporters die denken in aanmerking te komen voor een trofee, kunnen zichzelf kandidaat stellen of kunnen genomineerd worden door iemand anders. Dat moet uiterlijk op woensdag 10 januari gebeuren via www.torhout.be met zoekterm sportieve prestaties.

“De toegang tot het Sportgala is gratis, maar we vragen om vooraf in te schrijven, want op het einde van de uitreikingsavond zijn er frietjes met een snack voorzien”, zegt voorzitter van de stedelijke sportraad Patrick Bostoen. “Het is handig om te kunnen inschatten hoe groot het aantal aanwezigen zal zijn.”

Info: sport@torhout.be