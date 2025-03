Torhout brengt hulde aan zijn sportlaureaten: trofee De Koarle voor Robert Pollin

Zondagavond heeft Torhout hulde gebracht aan zijn stedelijke sportlaureaten. Dat gebeurde tijdens het Sportgala, een verzorgde show in het cultuurcentrum de Brouckere, gepresenteerd door VRT-journaliste Hermien Vanbeveren.

De trofee De Koarle, de sportieve Lifetime Achievement Award, ging naar Robert Pollin, sinds jaar en dag de schragende kracht van wielerclub Wijnendale Sportief. Robert is 82 jaar en zijn hart klopt al zijn hele leven voor de koers.

De laureaten op een rij

Voor de Sportprestatie van het Jaar werd Timon Inghelbrecht bekroond. Hij is een succesvolle atleet bij Houtland Atletiekclub.

De Sportprestatie van het Jaar bij de jeugd was voor Mauro Roets. Die doet met groot succes aan Obstacle Course Racing (OCR). Dat is hardlopen op een hindernissenparcours. De deelnemers dienen een avontuurlijk traject af te leggen, waarbij ze heel wat obstakels moeten overwinnen.

Houtland Atletiekclub werd dankzij de succesvolle interclubprestaties bij de heren én de dames tot Sportteam van het Jaar uitgeroepen. En het duo Jona Rabaut en Jitse Verbeke werd het winnende Jeugdsportteam. Zijn zetten met Rembert Torhout Beach schitterende prestaties in het beachvolleybal neer. Ze werden tijdens het Sportgala vertegenwoordigd door voormalige profvolleyballer Wouter Verhelst.