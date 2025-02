Tom Neyrinck uitgeroepen tot Kuurnse sportfiguur van het jaar 2024

Op zondagochtend heeft de sportraad van de gemeente Kuurne zijn sportlaureaten gehuldigd tijdens de Trofee voor Sportverdienste 2024 in de raadzaal van het gemeentehuis.

Vooraleer de huldiging van de sportfiguur van 2024, de sportman en sportvrouw bij de volwassenen, de sportman en sportvrouw bij de jeugd, de clubkampioenen en de kampioenploegen van start ging, werden eerst alle Kuurnse sporters bedankt voor hun inzet. Daarnaast was er ook een woord van dank voor de gemeente zelf en de investeringen in nieuwe- of vernieuwde sportinfrastructuur in de afgelopen jaren.

Daarna was het tijd om de Kuurnse sportievelingen in de bloemetjes te zetten, met eervolle vermeldingen voor de kampioenenteams TC Leiemeers U11, TC Leiemeers Heren 2, TC Leiemeers Heren 35-3 en TC D’Hoeve Padel P100. Vervolgens werden de clubkampioenen van de Kuurnse sportverenigingen gefeliciteerd, waarna de uiteindelijke uitreiking van de vijf sporttrofeeën van start ging.

Jeugdsporttrofee 2024

In de categorie jeugdsporttrofee dames 2024 viel de eer te beurt aan Imani Decoutere (15), die actief is bij KZK Spurs. Imani kon zelf niet aanwezig zijn, omdat ze op dezelfde dag een wedstrijd zwom in Charleroi. Ze werd in 2024 Belgisch kampioen op de 200m vlinderslag, won zilver op de 100m vlinderslag, en werd reeds zeven keer provinciaal kampioen. Daarnaast is ze clubkampioene bij KZK Spurs en behaalde ze de vijfde plaats in de A-finale op het Belgisch kampioenschap open, als jongste deelneemster.

De jeugdsporttrofee bij de heren ging naar Elias Mokhtari. Elias begon op achtjarige leeftijd met handbal in Kuurne en maakte als twaalfjarige de overstap naar Apolloon Spurs Kortrijk. In 2024 werd hij kampioen in de categorie Oost-West-Vlaanderen, waarbij hij als belofte in een hogere leeftijdscategorie speelde. In die ploeg werd hij ook verkozen tot Most Valuable Player door zijn ploeggenoten en trainer. Net als het jaar voordien werd hij geselecteerd voor de Oost- en West-Vlaamse selectie en won hij met zijn team het tornooi tegen de andere Vlaamse en Waalse selecties. Dankzij zijn uitstekende prestaties werd Elias in september 2024 geselecteerd voor de nationale ploeg Junior Red Wolves.

Sporttrofee 2024

Bij de dames ging de sporttrofee naar Sandrine Vancraeyenest, een toegewijde marathonloopster. In 2024 werkte Sandrine hard om na een langdurige blessure haar comeback te maken, met succes. Na anderhalf jaar zonder wedstrijden won ze in augustus de klassieker “Stasegem Loopt” op de 10 km. In september nam ze deel aan de marathon van Berlijn, waar ze haar tweede beste tijd ooit neerzette: 3u22’12”. Daarnaast waagde ze zich voor het eerst aan een triatlon en eindigde ze als zevende in Epernay (FR) op de korte afstand. Op haar sportieve agenda voor dit jaar staan nog de halve marathon van Sluis, de European Running Championships en de halve marathon van Kuurne.

Ook Sandrines partner, Gilles Honoré, werd beloond voor zijn sportprestaties en mocht de sporttrofee 2024 bij de mannen in ontvangst nemen. Net als Sandrine is Gilles gefascineerd door marathons. Zo liep hij vorig jaar de marathon van Parijs, waar hij als tweede Belg over de finish kwam. In Berlijn, een van de meest prestigieuze marathons ter wereld, eindigde hij als 154e op 58.000 deelnemers. Tijdens deze deelname haalde hij ruim 3.400 euro op voor de ALS-liga. Naast marathons behaalde Gilles ook ereplaatsen op verschillende afstanden, waaronder de overwinning op de Sinksenjogging in Harelbeke.

Sportfiguur van het jaar 2024

De trofee voor sportfiguur 2024 ging dit jaar naar Tom Neyrinck, die al zijn hele leven gepassioneerd is door volleybal. Hij is zowel actief als speler als coach van senioren en jeugd en komt uit een familie die volleybal ademt. Meer dan 300 dagen per jaar is hij in een sporthal te vinden, waar hij training geeft of coacht.

In 1978 begon Tom als jeugdspeler in Kuurne en later speelde hij zeven jaar in het eerste team als speler-coach. In 2005 begon hij met het coachen van jeugd en inmiddels is hij al zes jaar trainer bij zowel de senioren als de jeugd. “Ik ben heel blij met deze erkenning”, reageert Tom. “Als trainer probeer ik steeds het beste uit mijn spelers en het team te halen. Mijn enthousiasme geef ik graag door aan de ploeg. Door de jaren heen zijn de trainingsmethodes sterk veranderd. Tegenwoordig is trainen veel meer dan alleen maar lopen!”

Met deze trofeeën werden opnieuw de uitzonderlijke prestaties van Kuurnse sporters in de schijnwerpers gezet, een mooie erkenning voor hun inzet en doorzettingsvermogen.