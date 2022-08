Yper Open is met reeksen voor dames en heren 1 sterrentornooi

Van 22 augustus tot en met 3 september wordt in het Augustijnenpark de Yper Open georganiseerd. Het is een enkeltornooi met tien reeksen voor de heren en vijf reeksen voor de dames. Daarbovenop telt het tornooi een heren 1-reeks en een dames 1-reeks, waardoor Yper Open ook een sterrentornooi is. Clubtrainer Yannick Ostyn geeft wat toelichting.

Ostyn beschouwt clublid Julie Vereecke als een van de kanshebbers op een finaleplaats in de reeks dames 1. “Julie speelt al jaren bij ons en dat thuisgevoel zal haar zeker motiveren om sterk te presteren.” Wie ook gemotiveerd zal zijn, is Maxim, de dertienjarige zoon van Yannick. “Hij zal meespelen in de herenreeks en dus heel wat ervaring opdoen.”

Ook Victor Vanacker en Bram Nevens kunnen de Ieperse tennisclub een mooie toekomst bezorgen. “We noteerden met de jeugd het hoogst aantal overwinningen van West-Vlaanderen, en ook in de interclub scoren we het best van de provincie. Het levert ons trouwens een toptienplaats op in Vlaanderen”, zegt Ostyn.

De jonge talenten moeten de club op termijn opnieuw een volwaardig heren 1-team schenken, dat in de nationale tenniscompetitie kan spelen. “Dat deden we recent nog, maar de heren 1 worden een dagje ouder en ook wat blessuregevoelig, waardoor de resultaten niet meer op niveau zijn voor een heren 1-competitie.”

Dubbel en padel

Vanaf 15 september organiseert TC Yper het dubbeltornooi. “We kregen de toestemming van de federatie om een vrije datum in september te kiezen. Voor ons is dat belangrijk naar opkomst toe. We zitten dan tegen de masters aan, en voor heel wat dubbelspelers zal ons tornooi een laatste voorbereiding zijn.”

TC Yper is ook gestart met padel. “Qua organisatie leunt padel dicht aan bij tennis. We zijn nog bezig met de verdere uitwerking en denken tegen de winter op punt te staan. Het is, gezien de ondergrond van de terreinen, mogelijk om in de winter te spelen. Alleen zware regen zal de liefhebbers van de terreinen houden.” (MDN)