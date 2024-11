Xavier Malisse maakt kans op prijs van Coach van het Jaar

Xavier Malisse behoort tot de vijf genomineerden voor de prijs van Coach van het Jaar op de ATP Awards. Dat werd maandag bekendgemaakt.

De 44-jarige West-Vlaming is de trainer van de Australiër Alexei Popyrin. In de week van 9 december, tijdens de Awards Week, krijgt hij te horen of hij de trofee op zak mag steken. De andere genomineerden zijn Emmanuel Planque (coach van Giovanni Mpetshi Perricard), Michael Russell (Taylor Fritz), Brad Stine (Tommy Paul) en James Trotman (Jack Draper).

Malisse traint sinds september 2022 de intussen 25-jarige Popyrin. Hij leidde hem in augustus naar zijn beste notering ooit op de ATP-ranking, een 23e plaats. Momenteel is hij nummer 24 van de wereld.

Er worden in december nog vier andere prijzen uitgereikt door de ATP. Uittredend winnaar Carlos Alcaraz, Grigor Dimitrov, Casper Ruud en Dominic Thiem zijn genomineerd voor de Stefan Edberg Sportsmanship Award. De Revelatie van het Jaar wordt Jakub Mensik of Juncheng Shang. Voor de trofee voor Comeback van het Jaar gaat het tussen Matteo Berrettini, Marin Cilic en Kei Nishikori. Jack Draper, Giovanni Mpetshi Perricard, Tomas Machac en Alejandro Tabilo ten slotte strijden om de prijs van ‘Most Improved Player’.