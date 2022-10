Xavier Malisse grijpt naast plaats in halve finales dubbelspel

Xavier Malisse heeft zich donderdag niet kunnen plaatsen voor de halve finales van het dubbelspel op de European Open (hard/648.130 euro). De Kortrijkzaan verloor op het hardcourt in de Antwerpse Lotto Arena aan de zijde van de Argentijn Diego Schwartzman in de kwartfinale (tweede ronde) tegen de Nederlanders Tallon Griekspoor en Botic van de Zandschulp in twee felbevochten sets: 7-6 (7/1) en 7-6 (9/7). De partij duurde 1 uur en 33 minuten.

Met Griekspoor en Van de Zandschulp kregen Malisse en Schwartzman een te duchten opponent voor de kiezen, want de Nederlanders rekenden in de eerste ronde af met topreekshoofden Juan Sebastian Cabal en Robert Farah. Ook niet onbelangrijk: Schwartzman (ATP 19) speelde eerder op de dag zijn enkelwedstrijd van de tweede ronde tegen David Goffin (ATP 58), waarin de Luikenaar zegevierde.

Setbal onbenut

Na een gelijkopgaande eerste set viel de beslissing in een tiebreak, waarin Malisse en Schwartzman van het veld werden gespeeld. Ook de tweede set draaide uit op een tiebreak. De West-Vlaming en zijn Argentijnse partner lieten een setbal onbenut en gaven zo de tweede set en wedstrijd uit handen.

Griekspoor en Van de Zandschulp nemen het in de halve finales op tegen de Franse vierde reekshoofden Nicolas Mahut en Edouard Roger-Vasselin.

“Het niveau was goed, maar de gasten speelden juist dat tikkeltje sterker” – Xavier Malisse

“We verliezen met twee tiebreaks maar ik ben wel vrij tevreden”, stak Malisse van wal na afloop. “Het niveau was goed, maar de gasten speelden juist dat tikkeltje sterker. De eerste tiebreak waren ze duidelijk de beteren. De tweede tiebreak was close. Op de belangrijke momenten hadden zij de overhand.”

Malisse viert een spectaculair punt met een borst-tegen-borstsprong met Schwartzman. © BELGA/TOM GOYVAERTS

“Ik heb me geamuseerd, er hing een geweldige ambiance. Het was leuk om voor een volle zaal te tennissen, een heel toffe ervaring met op het einde leuke rally’s”, eindigde Malisse, die – tot groot jolijt van het publiek – een spectaculair punt vierde met een borst-tegen-borstsprong met Schwartzman. “We scoorden een mooi punt. Ik dacht: waarom niet?“, aldus de West-Vlaming.

De 42-jarige Malisse onderbrak in Antwerpen voor de tweede keer zijn tennispensioen voor een dubbeltoernooi. Vorig jaar speelde hij op de European Open aan de zijde van zijn Zuid-Afrikaanse poulain Lloyd Harris en het duo schopte het toen tot in de halve finales.