Wout Senechal en Thibaut Himpens kronen zich tot Vlaams kampioen

Wout Senechal (13) en Thibaut Himpens (13) hebben zich in Wommelgem tot Vlaams kampioen interclub bij de U13 gekroond. De twee youngsters van TC Zedelgem veroverden eind juni al West-Vlaams goud. “Ik heb de techniek en Wout is mentaal ijzersterk”, vertelt Thibaut trots.

Eerst even schetsen. Wout Senechal uit Waardamme en Thibaut Himpens uit Zedelgem spelen op niveau drie. Niveau één is voor de absolute toppers, niveau twee speelt zich af op nationaal niveau en niveau drie mag eerder recreatief genoemd worden. Maar dat betekent niet dat Wout en Thibaut niet serieus met hun sport bezig zijn. Ze krijgen twee uur per week tennisles en spelen tijdens de zomer een reeks wedstrijden.

Zo ook dit jaar. In april startte het interclubseizoen. Wout en Thibaut verdedigen de kleuren van TC Zedelgem en begonnen zonder uitgesproken verwachtingen aan de poulefase: een wekelijkse interclubwedstrijd. Niet zonder succes. Op West-Vlaams niveau sprokkelde het duo het hoogste aantal punten en in de finale, eind juni in Duinbergen, versloegen Wout en Thibaut TC Kortemark. Hun eerste provinciale titel ooit was meteen een feit.

Hun zege gaf hen de mogelijkheid om zich ook op Vlaams niveau te meten. Ook dat bleef niet zonder succes. Op 24 augustus schakelden ze TC Stekene uit, waarna eind augustus een finale in TC Forest Hills in Wommelgem wachtte tegen TC De Chalet uit Grobbendonk. Bij een interclub worden minstens twee enkelwedstrijden en in het geval van een gelijke stand één dubbelmatch gespeeld om uit te maken welke club wint. Maar een derde wedstrijd was in dit geval niet nodig. Eerst won Thibaut na een felbevochten driesetter met 7-5, 4-6 en 6-4 van zijn Kempense tegenstrever. Ook Wout moest zijn huid duur verkopen, maar haalde het ook na drie sets: 3-6, 6-3 en 6-2.

Rafael Nadal

Daardoor kroonden Wout en Thibaut zich prompt tot Vlaams kampioen Interclub bij de U13. “Ik had niet verwacht dat we zo ver zouden geraken”, vertelt Thibaut, die school loopt in Spes Nostra Zedelgem en Rafael Nadal omwille van zijn doorzettingsvermogen zijn favoriete tennisspeler noemt. “Ik had toch wel wat stress voor de finale. Maar Wout (die naar school gaat in het Sint-Jozef Humaniora in Brugge, red.) en ik zijn goed op elkaar ingespeeld. Ik heb de techniek. Mijn reflexen zijn goed. Als dubbelspeler ben ik sterk aan het net. Wout is dan weer de doorzetter, mentaal de sterkste. Hij blijft altijd lopen. Met hem ben je nooit klaar.”