Winst en verlies in Vlaamse finales in Torhout

Het gaat de jeugd van TC De Koddaert voor de wind. Twee ploegen van de tennisclub hebben de Vlaamse interclubfinales gehaald en de meisjes U13/3 pakten de titel in Torhout. De jongens U9/2 moesten zich met een verdienstelijke tweede plaats tevredenstellen.

De finales vonden plaats bij TC Forest Hills in Wommelgem in de provincie Antwerpen. De spanning was er te snijden. De jonge spelers persten alles uit hun lijf om de Vlaamse overwinning naar Torhout mee te brengen.

Meisjes veroveren titel

De meisjes U13/3 speelden de finale tegen de Kastelse Tennisclub uit Kasterlee en wonnen alles wat er te winnen viel. Romy Barbier klopte Fin Gybels met 7-6, 3-6 en 6-1 en Billie Malisse haalde zwaar uit tegen Annelou Campforts: ze won met 6-1 en 6-2. In de dubbel zegevierden Jana Schaubroeck en Billie Malisse vlotjes met een kurkdroge 6-0 en 6-3. De Vlaamse titel was meer dan verdiend.

TC De Koddaert in Vlaamse finale: Lucas Degroote en Cezar Goddeeris. © JS

Ook de jongens U9/2 spanden zich hard in, maar hoewel ze het dubbelspel wonnen, dienden ze de duimen te leggen voor hun tegenstanders van KGTP Den Bruul uit Geel. Lucas Degroote verloor met 1-4 en 2-4 van Samuele Bellorini en Cezar Goddeeris moest zich eveneens gewonnen geven, zij het erg nipt. Hij scoorde 4-1, 3-4 en 3-4 tegen Mil Hendrickx. In de dubbel wonnen Lucas en Cezar weliswaar met 4-1 en 4-3, maar dat mocht niet baten.

“Sowieso hebben ook zij uitstekend gepresteerd”, zegt clubtrainer Tim De Cock. “De Vlaamse interclubfinale halen, is op zich al heel sterk en in die finale zijn ze geenszins afgegaan.”

Sterke jeugdopleiding

Tim gelooft rotsvast in een sterke jeugdopleiding om als club hogerop te geraken. Hij is het die zo’n drie jaar geleden het project Koddaert+ heeft opgestart om enkele talentvolle jongeren uit de eigen rangen een professionele begeleiding te geven. “We sparen tijd noch moeite om die spelers te laten proeven van internationale wedstrijden”, zegt hij. “Uiteraard zorgen we voor een uitstekende omkadering, anders heeft zoiets geen zin. Ik ben blij dat voorzitter Jean-Pierre Heynderick blijft geloven in deze aanpak. Maar net zo goed blijven de recreatieve spelers en de zogenoemde mindere goden uiterst welkom bij ons.”