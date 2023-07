Wingense tennisclub Aquila organiseert opnieuw jeugd- en volwassenentornooi

Aan de Rozendalestraat in Wingene organiseert TC Aquila van 6 tot en met 16 juli het Ethias Tennis Tour Junior en het Tennis Tour Enkel. Wedstrijdleider Jef Laethem en zijn adjunct Carl Desmet geven een woordje uitleg.

“Het is nu de derde keer dat ik als wedstrijdleider de beide tornooien in goede banen leid”, aldus Jef Laethem. “TC Tequila is een jonge club die snel gegroeid is. Het ledenaantal is van goed 100 gestegen naar 593 leden.”

Padelterreinen

Dat heeft zeker te maken met de vier padelterreinen die er bijkwamen en ook de overkapping is een extra troef. “Dat laatste heeft ook als voordeel dat je als wedstrijdleider het iets makkelijker hebt als het weer niet meezit.”

“Het is nu de tweede maal dat er naast het tornooi voor de jeugd er ook een tornooi is voor volwassenen. In beide tornooien hebben we wel de hoogste reeks niet gepland in het programma.”

“Bij de jeugd hebben we enkels voor jongens en meisjes en proberen wij ook voor spelers van andere clubs de wedstrijden op dezelfde dag te plaatsen. Die wedstrijden worden overdag gespeeld, de volwassenen spelen ’s avonds en de finales zijn op zaterdag. Bij de jeugd zijn de finales op zondag. Nu hebben we al 115 inschrijvingen.”

Carl Desmet pikt in: “Vorig jaar telden we 167 deelnemers en dat aantal willen we opnieuw halen. Wel hebben we het nadeel dat in dezelfde periode nog drie tornooien gepland staan.”

Catering

“Het reglement staat wel toe dat spelers voor twee tornooien mogen inschrijven. Dan is het wel schuiven met de planning. Aan de catering hebben we ook gedacht en dit jaar zijn er hamburgers voorzien.”

“Bij de jeugd krijgen de verliezers ook een prijsje. Alles is dus aanwezig om er gezellige tornooien van te maken.