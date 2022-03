West-Vlaanderen is klaar voor een nieuw tennisseizoen

In het provinciehuis Boeverbos in Brugge had de Gewestelijke Algemene Vergadering van Tennis Vlaanderen plaats. Veel clubs uit West-Vlaanderen waren vertegenwoordigd.

Een Algemene Vergadering kan nu éénmaal niet zonder cijfers. Tennis Vlaanderen telt nu reeds 27.000 tennis- en padelleden meer dan dezelfde periode vorig jaar. Circa vijftig procent van deze leden van in 2021 zijn reeds opnieuw aangesloten.

“Op de ranking van de sporten met het grootste aantal aangesloten leden staat tennis op plaats twee na voetbal. Padel staat nu reeds op plaats 4 na gymnastiek, maar voor zwemmen en wielrennen”, weet gewestvoorzitter Philip Desoete.

Voor het vierde jaar op rij werd het ledenrecord verbroken. Onze provincie telde in 2021 samen 35.057 leden, of een toename van twintig procent. Ostend Tennis Club met 1.686 leden en Tennisclub Duinbergen met 1.359 leden stonden vorig jaar in de top 10 van de grootste clubs in Vlaanderen.

Nieuwe clubs

Met TC Zeebries Zeebrugge en TC De Dreef uit Ledegem hebben twee clubs ondertussen hun activiteiten binnen Tennis Vlaanderen stopgezet. Onze provincie mocht wel zes nieuwe padelclubs verwelkomen in 2021. In de eerste maanden van 2022 traden nog eens drie clubs toe: Podos naast Kinépolis in Sint-Michiels, De Padelver in Ieper en Padel Pittem.

Individuele West-Vlaamse profspelers zijn er nog niet actief op de World Padel Tour of de FIP Tour, maar met enkele tornooien in ons land kan dit misschien in de toekomst. Naast de World Padel Tour in Brussel, zijn er alvast twee tornooien van de International Padel Federation (FIP) Rise Tour in West-Vlaanderen.i

In juni is dat in Koksijde en in september in Brugge. In padel worden overigens met P300 Dames en P400 Heren twee nieuwe klassementen ingevoerd, dit omwille door de toestroom van competitiespelers en een té groot niveauverschil binnen de reeksen.

Interclub

De Interclubcompetitie 2022 voor volwassenen start op zaterdag 23 april. Dit jaar telt ons gewest 70 verschillende reeksen waarvan er 16 Supragewestelijk met Oost-Vlaanderen worden georganiseerd. “Voor de loting en kalendercontrole werd voor het eerst gebruik gemaakt van het softwarepakket Movetex, die de afstanden beperkt”, weet Johan Rolly binnen het Gewestelijk Comité.

De poules van de jeugdinterclub beginnen op woensdag 20 april. Voor alle reeksen waarvan er meerdere poules zijn, worden de finales gespeeld op de terreinen van TC Duinbergen. Deze Gewestelijke Einderonde heeft plaats op zaterdag 25 juni. Voor de eindfase Landelijke Eindronde Jeugdinterclub worden de kwart- en halve finales op de club georganiseerd, de thuisploeg zal door loting bepaald worden.

De finales hebben, net zoals vorig jaar, op TC Forest Hills in Wommelgem plaats, op zaterdag 27 augustus en zondag 28 augustus. “Voor de deelnemende clubs aan de eindrondes is het belangrijk om tijdig officials aan te duiden. Op die manier kunnen eventuele boetes ontlopen worden”, aldus Rolly.

Jubilerende tennisclubs

Er was in het Boeverbos tevens de bekendmaking van de jubilerende tennisclubs in onze provincie: TC Tip Top Oostduinkerke en TC Sellewie Deerlijk (25 jaar), TC Dhoeve en TC Leiemeers, beiden in Kuurne (50 jaar) en TC Yper (100 jaar).

Ook verdienstelijke bestuurders werden in de bloemen gezet: Ann Everaert (Ostend TC), Bart Kindt (TC Thille Lichtervelde), Christophe Verhaeghe (Knokke Zoute TC), Bruno Lamiroy (TK de Blauwe Reiger) en Nicolas Boi (Gewestelijk comité) kregen een bronzen medaille. Eric Cornille, TC Lissewege was als enige goed voor een zilveren medaille.

(ACR/ Foto ACR)