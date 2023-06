West-Vlaamse tennisjeugd kroont zich in Oostkamp tot interclubkampioen

Wie het jong tennistalent uit West-Vlaanderen aan het werk wilde zien kon zaterdag in Orscamp Tennis & ¨Padelclub terecht. Daar hadden de ganse dag zowel indoor als outdoor onder een stralende zon de finales van de provinciale eindrondes interclub bij de jeugd plaats.

In U9 afdeling 2 ging de winst naar TC Kortemark. Henri Dehouck en Achille Van Hautte maakten in het dubbelspel het verschil tegen Nicolas Colle en Vic Waerniers. In afdeling 3 van diezelfde leeftijdscategorie stonden beide clubs opnieuw tegenover elkaar. Hier was De Koddaert met Ewout Breemersch en Theo Goddeeris al na de twee enkelspelen zeker van de winst. De club uit Torhout verzekerde zich, zij het zonder eindronde, tevens van eindwinst bij de Meisjes U11/2 en U13/2. In U11 afdeling 3 was er op dezelfde manier een eerste plaats voor TC Waregem Gaver, alsook voor KGTC Zwevegem in Meisjes U13/3.

In de categorie Meisjes U11 afdeling 4 werd er wel een finale gespeeld in Oostkamp. TC De Maene uit Diksmuide met Marie-Laure Lams, Nina Bal en Michelle Vanhoutte was sterker dan hun tegenstander KGTC Zwevegem. Camille Reynaert en Anna Depoorter hadden dan weer na het enkelspel voldoende om de provinciale titel te behalen. Zij wonnen voor Kortemark de finale Meisjes U13/4. Die club was zonder eindronde ook zeker van de eindwinst in U15/2. Orscamp Tennis & Padelclub won dan weer de titel in U15/3. TC De Mote en TC Kortemark kwamen dan weer in actie in de finale U15/4. Ilke Decaesstecker en Lieze Joyce toonden zich voor De Mote uit Koekelaere na het dubbelspel beter.

In de hoogste leeftijdscategorie bij de meisjes, de U17, ging de provinciale titel in afdeling 3 naar TC Waregem Gaver met Nanou Norman (dochter van gewezen toptennisser Dick Norman) en Lotte Vancoppenolle. Zij versloegen TC Logan met 2-1. In afdeling 4 bij de U17 ging de eindwinst naar KG Witte Beer met Manon Castermans en Marie Claus.

Bij de jongens was TC Yper reeds zeker van de provinciale titel in U11/2. In U11 afdeling 3 ging de eindwinst naar TC Brughia met Balder Vanderleen en Matisse Dugardin. Zij versloegen onder leiding van Thibault De Negri hun tegenstander TC De Maene met 3-0. In afdeling 4 was TC Waregem Gaver (Jules Vandendriessche en Lucas Roobrouck) sterker dan TC Zedelgem. Bij de Jongens U13/2 stond de eindwinst reeds vast voor TC De Maene. In afdeling 3 won TC Ter Straeten met Guillaume Lanssens en Manu Sohier de finale tegen TC Koksijde. TC De Mote (Warre Joye en Tieben Cracco) kroonde zich tot kampioen in U13/4.

In de leeftijdscategorie U15 bij de jongens was TC De Koddaert reeds zeker van de provinciale titel in afdeling 2. Die in 3de afdeling ging naar de organiserende club Orscamp met Thomas De Groote en Oscar Cafmeyer na winst (2-0) tegen TC De Maene. TC Houtland verzekerde zich van de provinciale titel in U15/4 met Julien Degryse en Pieter de Decker. TC Olympos uit Wervik met Tibo Vromand en Mathieu Vanwildemeersch was dan weer goed voor finalewinst in U17/3 tegen Tennis en Padelclub Avelgem. In U17 afdeling 4 was er het duel tussen TC Loppem en TC Ter Straeten uit Varsenare. Nicolas en Lowie Brynckman (Loppem) versloegen hun tegenstrevers Cecric Lannoo en Louick Temmerman na de enkelspelen met 2-0.

De winnaars ontvingen na hun winst naast een medaille ook een trofee. Alle finalisten kregen een uitnodiging voor de finale van de European Open, in oktober in Antwerpen. (ACR)