West-Vlaamse padelclubs sluiten interclub succesvol af

De Schweppes Padel Interclub is een teamcompetitie voor spelers van clubs die aangesloten zijn bij Tennis Vlaanderen.

Twee keer per jaar zijn er in padel interclubperiodes: in het voorjaar en in het najaar vanaf het derde weekend van september tot halfweg december. Er namen nu maar liefst 1.831 ploegen uit 151 clubs aan de Najaarsinterclub deel. Zij werden per afdeling P50, -100, -200, -300, -500 of -1.000 in de provincies onderverdeeld in regio’s. En dus ook in West-Vlaanderen. Het voorbije weekend werden de finales betwist.

Bij de Heren P200 regio 2 was de winst voor Smash Tennis- en Padelclub Oedelem B ten koste van thuisploeg TC Eeklo D met 1-5. De winnende ploeg uit Oedelem bestond uit Jeroen Callant, Willem Pinsart, Olivier Carette, Jasper Schotte en Bram Demey.

© (Foto GF)

In dezelfde afdeling regio 1 ging de eindzege naar TC Duinbergen C, zij het zeer nipt. Het kwam op het laatste spelletje aan: 47-46 nadat het tegen Padel Club Vision 21 F uit Roeselare op een 3-3 eindigde. Dries Desmidt, Sebastien Matthys, Stan Van Den Broucke, Timothy Dekeyzer, Olivier Rotsaert en Thibo Gies speelden voor de kustploeg.

Bij de Heren P100 regio 1 versloeg Ostend Tennis Club D gemakkelijk TC Kortemark A met 6-0. Voor Oostende speelden in de finale: Jonathan Kemel, Kobe Vanhoecke, Davor Klino en Milan Qvick. In P100 regio 2 ging de winst naar Arenal Waregem D na een 4-2 tegen TC Lierde B. Waregem trad in de finale aan met Dimitry Castiau, Stijn Dekeukeleire, Brecht Coorevits, Thomas Verplancke, Yves Vanden Bussche, Frederik Vanhonacker en Tibo De Frene.

Ghistelehof succesrijk bij de dames

© (Foto GF)

Bij de Dames in P50 regio 1 was de uiteindelijke winst in de finale voor Ghistelehof Sportcomplex B na een 45-40 in de spellen, nadat de score zowel in de uitslag als na de sets gelijk was. Het team uit Gistel versloeg nipt Wikings Tennis en Padel Club A uit Kortrijk, met Anja en Sandy Laga, Kristien Vercaigne, Silke Willem en Annelies Van Daele. Ook in P100 regio 1 was de club uit Gistel succesvol, zij het tevens in een gelijk opgaande finale met winst tegen KAV Dendermonde, na een 3-3 met 47-37 in de spellen. Zij kroonden zich tot winnaar: Sara Bonquet, Leen Kesteloot, Vanessa Aspeslagh, Shana Gesquiere, Evelyn Constandt, Svetlana Ragozina en Ann Verheyden. (ACR)