Wervikaan Tibo Vromand (17) en Mathieu Vanwildemeersch (16) uit Rumbeke zijn West-Vlaams tenniskampioen in het dubbelspel (U17)

Tibo Vromand en Mathieu Vanwildemeersch, allebei aangesloten bij de tennisvereniging TC Olympos uit Wervik, zijn West-Vlaams kampioen in het dubbelspel (U17). Het tweetal maakt zich nu op voor het Vlaams kampioenschap in augustus, waarin ze vorig jaar de finale haalden.

In de groepsfase verliezen van de sterkste mededinger op een toernooi om die dan in de finale toch te verslaan? Het doet denken aan de WK-finale voetbal tussen Hongarije en West-Duitsland. In de groepsfase versloeg het Hongarije van Ferenc Puskás het sterke West-Duitsland met 8(!)-3. In de finale kwamen de twee landen elkaar opnieuw tegen en Hongarije trok de lijn door met een blitzstart: 0-2 na 8 minuten. Eindstand ná 90 minuten? 3-2. (West-)Duitsland was voor de eerste keer wereldkampioen voetbal. “Een voetbalmatch duurt 90 minuten en op het einde winnen de Duitsers.” Het is Gary Linkeker avant la lettre.

Zoete wraak 1.0

Lineker zal Tibo Vromand en Mathieu Vanwildemeersch van TC Olympos te Wervik (nog) niet kennen, maar hetzelfde scenario voltrok zich op het West-Vlaamse kampioenschap dubbelspel bij de U17 in Oostkamp. De twee verloren in de groepsfase van Wout Ghysels en Frederik Callewaert van de Tennis- en padelclub Avelgem, maar hun wraak was zoet in de finale.

Tibo Vromand, de oudste van het team van TC Olympos, kijkt terug op de wedstrijd: “Eerst speelden we elk een enkelspel tegen het Avelgemse team. Mathieu verloor zijn match heel nipt en ik kon die van mij winnen. Daardoor kwam de algemene score op 1-1 te staan en zou de uitkomst van het dubbelspel allesbepalend zijn. In 2 sets van telkens 6-4 maakten we het af.”

“Mathieu en ik zijn echt een goed team. We voelen elkaar goed aan en zijn goed gecoacht door onze trainer Dries Verhaeghe, al mag ik mijn Franstalige coaches Antoine en Rémi ook niet vergeten. Sinds Mathieu op zijn twaalfde zich aansloot bij onze club zijn we echt naar elkaar toegegroeid. Ikzelf tennis sinds m’n vijfde bij TC Olympos. Het is eigenlijk jammer want dit was het laatste jaar dat ik bij de jeugd kon spelen. Ik weet dus dat ik volgend jaar geen team meer kan vormen met Mathieu aangezien hij een jaartje jonger is dan mij.”

Zoete wraak 2.0

De twee kunnen wel nog gaan voor een last dance in augustus, later deze zomer. Tibo vertelt: “Dankzij onze West-Vlaamse titel mogen we nu naar de voorrondes van het Vlaamse kampioenschap. Vorig jaar is het ons gelukt om tot in de finale daarvan te geraken, maar die hebben we jammer genoeg verloren. Ik hoop dat we dit jaar onze revanche kunnen nemen. We hebben er heel het jaar hard voor gewerkt en trainen deze zomer nog extra om dat te kunnen verwezenlijken.”