Verlies in finale maakt einde aan knappe zegereeks van Joris De Loore

Joris De Loore (ATP 266) is er niet in geslaagd om het tweede Challengertoernooi in het Portugese Oeiras (hardcourt/73.000 dollar) op zijn naam te schrijven.

De Loore verloor zaterdag in de finale tegen de Fransman Arthur Fils (ATP 252), het vierde reekshoofd, in twee sets: 6-1 en 7-6 (7/4). De partij duurde 1 uur en 38 minuten. Fils wipte in de halve finales nog het Litouwse topreekshoofd Ricardas Berankis (ATP 185).

Vorige week won De Loore het eerste toernooi in Oeiras, nabij hoofdstad Lissabon. Raphael Collignon (ATP 263) schopte het toen tot de halve finales. Woensdag won De Loore in de tweede ronde in een Belgisch onderonsje met 6-4 en 6-3 van Collignon. Met deze nederlaag in de finale komt er dus een einde aan de knappe zegereeks van de 29-jarige West-Vlaming.

