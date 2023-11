Thibault De Negri maakt grote sprong: “Volgend jaar top 40”

Thibault de Negri (24) werd tien jaar geleden clubkampioen in TC De Polderblomme om over te stappen naar de Brughia Tennis Academy Pro in Brugge waar hij na een avontuur in de VS nu zelf les geeft. Als speler wil hij in ons land zo hoog mogelijk eindigen.

Thibault blikt nog graag terug naar zijn periode aan de Ball State University in Muncie, Indiana. Hij vertrok in de zomer van 2017 en keerde vorig jaar in de lente terug. “Het was vijf jaar lang indrukwekkend. Studeren in combinatie met tennis. Ik behaalde er mijn bachelor in de psychologie. Terwijl trainden we 20 uur per week, zowel conditie, kracht als tennis. En binnen een team. Dat was wat ik er het leukste aan vond. Dat het in een ploeg was. Ik keer nog elk jaar naar de VS terug. Heb er nog veel contacten. Het is iets wat ik zal blijven koesteren.”

In de Brughia Tennis Academy Pro geeft Thibault wekelijks 40 uur les aan competitieve jongeren tussen 9 en 18 jaar. Hij begeleidt ook tennissers zoals deze week op het internationale tornooi in Heiveld. Daarnaast heeft hij zelf een geslaagd tennisseizoen achter de rug, met winst in Heren 1 in onder andere ’t Vrije en De Blauwe Reiger in Brugge en in Rumbeke. Met een team van Brughia werd Thibault interclubkampioen in nationale 3. “Ik kan alleen maar tevreden zijn. Ik ben sedert begin dit jaar in ons land gestegen van 226 naar nummer 51 met 110 punten. Voor komend jaar wil ik richting de top 40 gaan. Dit behoort zeker tot de mogelijkheden. Daarom zou ik op termijn graag nog enkele ITF-tornooien willen spelen, om mijn potentieel waar te maken en ervaring op te doen om de spelers beter te begeleiden.” (ACR)

