Tennisser Pieter Vanhercke behaalt nationale mastertitel

Pieter Vanhercke maakte voorbije zomer furore in het tenniscriterium in enkelspel Heren 5. Onlangs behaalde hij zelfs de nationale mastertitel. “Ik wil volgend jaar een reeks hoger spelen, in Heren 4, kijken wat dat geeft om tegen de jeugd op te boksen.”

Pieter Vanhercke speelde tot vorig jaar diverse tornooien in dubbelspel. Dit jaar koos hij binnen het criterium voor enkelspel en werd hij eerste in Heren 5. Voor het West-Vlaams kampioenschap mocht hij aan de slag in TC De Koddaert in Torhout om vervolgens naar Marche-en-Famenne te trekken waar hij uiteindelijk nationaal kampioen werd. “Ik had er hoge verwachtingen, speelde mijn spel en won uiteindelijk. Mooi is het wel. Ook al omdat ik tot voor drie jaar na twintig jaar opnieuw met tennissen begon. Het was eerst puur recreatief. Daarna kwamen de tornooien in dubbel, tot zelfs 120 matchen per seizoen. Ik speelde al West-Vlaamse finales dubbel, maar won deze slechts één maal. Nu in enkel is het wel meteen prijs. Ik koos voor enkelspel om mijn enkelklassement te verbeteren. Op mijn leeftijd van 41 jaar wil ik dat nog eens proberen.”

Flash Tennis Academy

Pieter Vanhercke, woonachtig in Oudenburg, heeft een bedrijf in sanitair en verwarming. Hij is lid van TC Logan in Jabbeke waar hij eerder dit jaar samen met Frederiek Strubbe binnen de jeugdwerking aan de slag ging met de Flash Tennis Academy. “We zijn dit jaar begonnen met de eerste lessen. Nu zijn we met ons eerste seizoen winterlessen bezig, waar circa 135 jongeren in actief zijn. Vooral om de jeugd te stimuleren. Alsook om met hen naar tornooien te gaan. Naar jeugdwerking toe willen we op die manier TC Logan wat op de kaart zetten. Mijn jongste zoon Mathis volgt de richting tennisspecialisatie aan het KTA in Brugge, waar Frederiek les geeft. Zo kwamen wij beiden in contact om op de vraag van Logan om lessen te geven in te gaan. Ook met onze interclubploeg speelden we een fantastisch seizoen en werden we nationaal kampioen met TC Logan in onze reeks. (ACR)