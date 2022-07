Tennisclub TC Zedelgem demonstreert G-tennis tijdens jaartoernooi

Met 375 spelers over 30 reeksen tekent TC Zedelgem opnieuw voor een geslaagd veertiendaags toernooi. Voor de finalezondag op 10 juli gaf Belgisch kampioen in het G-tennis Ivan Kindt een demo om het wijd aanbod van de club in de verf te zetten.

“Enkel veel zweten en wennen aan het gravel”, besluit G-tennisser Ivan Kindt zijn soepele partij. De meervoudig Belgisch kampioen G-tennis voor mensen met een beperking trok zich prima uit de slag tegen Wiebe Van Mullem, sterspeler van TC Zedelgem. Ze zijn twee van de 375 spelers die sinds 25 juni vooral in de avonduren het tegen elkaar opnemen in de jaarlijkse clubwedstrijd. Het gemoedelijk toernooi heeft zoals andere clubs in de regio allesbehalve te lijden onder minder deelnemers, weet ook clubvoorzitter Marc Schotte. “Elke speler die lid is van Tennis Vlaanderen, mag zich inschrijven. Alle reeksen volgens ranking konden doorgaan. Het is een gevarieerde mix van onze eigen leden en spelers van clubs uit vooral de randgemeenten. Ze blijven ons vinden door de ontspannen geest. Ook naast de velden zit de sfeer in en rond ons clubhuis erin dankzij thema-avonden in goed gezelschap.”

TC Zedelgem staat het jaar door bekend als een familiale tennisclub waar alle leeftijden en talenten zich welkom kunnen voelen Het bestuur zag de jongste jaren een groeiende instroom van vooral jonge gezinnen, waarvan soms zowel een ouder als ook een zoon of dochter de tennismicrobe te pakken kreeg. De 340-tal (!) (oud-)Zedelgemse leden moeten zich vroeg genoeg online inschrijven om een plaatsje op de zes buitenterreinen op de gewenste dag te hebben. Spelplezier is er tot de lae tavond op verlichte terreinen. Met activiteiten waarbij volwassenen het tegen de jongsten opnemen vinden alle generaties elkaar.

Het jaartoernooi is het uithangbord van TC Zedelgem, een club die voor en door zijn leden leeft. De bestuursploeg wil een aanspreekpunt zijn en speelt in op de vragen en noden van de leden. “Ons beleid stelt om, naast prestaties in competitie, vooral een familiale club te zijn. Als er voldoende interesse zou zijn in G-tennis en padel, hebben we daarvoor wel de kwaliteiten in huis. Ons clubhuis en onze buitenterreinen opwaarderen houden we voor ogen. Om genoeg les te kunnen geven, missen we meer de indoorvelden die de gemeente beloofde”, duidt voorzitter Schotte. “We kregen van Tennis Vlaanderen het kwaliteitslabel ‘jeugdvriendelijke club’. Met dezelfde geoliede bestuursploeg, gemotiveerde trainers en ook vrijwilligers is onze ambitie om met speelse competitie jonge spelers te laten groeien binnen de club. Er leeft een enorme dynamiek die we jaar na jaar erin houden.”

