Tennisclub Oostrozebeke wil meer jongeren aantrekken: “Club verder uitbouwen na een nieuwe start”

Niettegenstaande het aanhoudende kille en natte voorjaarsweer heeft TC Oostrozebeke alles in gereedheid gebracht om het nieuwe seizoen aan te snijden. Een ploeg van een zestal tennisliefhebbers gaat er alles aan doen om de club nieuw leven in te blazen na het vertrek van de vroegere voorzitter Tony Sneyers.

“Wellicht heeft het weer er iets mee te maken, maar we kennen momenteel een heel zwakke start”, aldus Katelijne Libbrecht. “Er is een 50-tal leden ingeschreven, maar ons streefgetal is 100. Om dit aantal fors de hoogte in te jagen, pakken we uit met tennislessen voor jong en oud. Vanaf 15 mei volgt een lessenreeks van vijf beurten voor de kinderen van de lagere school tot het derde middelbare. Deelnemen kost 65 euro voor vijf beurten. De lessen vallen telkens op maandag van 16.45 tot 18.15 uur.”

“Daarnaast zorgen we ook voor opleidingsbeurten voor volwassenen en starters ook vanaf 15 mei van 18.15 tot 19.15 uur. Het is een lessenreeks van zes beurten en deelnemen kost 48 euro. De groep volwassenen kan aan de slag van 19.15 tot 20.15 uur. Voor de lessenreeks en ook voor info over de tennisclub kan je terecht bij claudeenkatelijne@telenet.be.”

We vroegen Katelijne of de club ook gaat deelnemen aan interclubtornooien. “Dit zit er zeker voor dit seizoen niet in. Ook de senioren die vaak deelnamen met enkele spelers uit Wielsbeke geven voor dit seizoen forfait. Na het ontslag van de vroegere voorzitter staan we een beetje voor een nieuwe start.”

“We zijn hard van plan om deze mooie club die over een schitterende accommodatie beschikt nog verder uit te bouwen en aantrekkelijk te maken tegen heel democratische prijzen”, besluit Katelijne. (CLY)