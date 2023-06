TC Zedelgem is klaar voor een veelbelovend clubtornooi: “Spelers uit 39 verschillende clubs”

Vanaf volgend weekend heerst er opnieuw een gezellige drukte op en rond de tennisvelden van TC Zedelgem. Vanaf zaterdag 24 juni staat immers het jaarlijkse clubtornooi op het programma. De finale op zondag 9 juli wordt het hoogtepunt van het evenement.

“We mikken opnieuw op 300 inschrijvingen”, vertelt John Genouw, communicatieverantwoordelijke van de club. “Dat is een mooi cijfer als ik vergelijk met de povere cijfers in andere clubs. Er zijn al spelers uit 39 andere clubs ingeschreven. Er staat zelfs een speler uit het verre Limburg op de deelnemerslijst. Ik schat dat er ongeveer 275 wedstrijden in 30 reeksen gespeeld zullen worden. Elke dag wordt er getennist. Tijdens de week staan de wedstrijden vooral ‘s avonds geprogrammeerd.”

Opbrengst naar rolstoeltennister

“We stellen met plezier vast dat iedereen graag naar ons tornooi komt”, vult voorzitter Matthias Claeys aan. “Door de prima organisatie zijn de wachttijden tot een minimum beperkt en dat waarderen de deelnemers. Niemand zit graag twee uur te wachten tot hij aan de beurt is. Ik ben fier op onze tornooileiders Fien Aelter en Kim Bigler, die instaan voor een perfect verloop van de wedstrijden.” Dit jaar staat ook een uniek evenement op het programma. “Op vrijdagavond 7 juli organiseren we een demonstratie rolstoeltennis. Ivan Kindt en Bram Naessens, beiden Belgisch kampioen, nemen het tegen elkaar op. De opbrengst van dit event schenken we aan de jonge rolstoeltennister Luna Gryp. Ze is een toptalent en was vroeger lid van onze club”, aldus Matthias Claeys.

Zowat de helft van de ingeschreven spelers is lid van TC Zedelgem en uiteraard zijn er enkele kandidaten op een finaleplaats. “Ik denk dat Anthony Demolder en Fien Aelter een goeie kans maken om bij de beteren te eindigen”, voorspelt de voorzitter. “Ons tornooi is heel belangrijk voor de uitstraling van onze club en een winnaar uit eigen rangen maakt het nog mooier. We hebben dankzij onze sponsors mooie prijzen voorzien voor alle finalisten.”

Op de kaart

In 2024 is TC Zedelgem 50 jaar jong en dat zal gevierd worden. “Het is niet de bedoeling dat we nu al het feestprogramma verklappen, maar we kunnen wel al een tipje van de sluier lichten. We zullen TC Zedelgem in 2024 nog nadrukkelijker op de kaart zetten”, glimlacht John Genouw. “Het staat ondertussen zo goed als vast dat de site heringericht wordt. We ruilen één tennisveld in voor minimaal vier padelterreinen. De onderhandelingen hieromtrent met het gemeentebestuur gaan de goede richting uit. Door de aanleg van paddelvelden komen we tegemoet aan een vraag die al langer leeft bij heel wat Zedelgemnaren.” (PDC)