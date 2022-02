TC Vijverhof zet vernieuwingsoperatie verder

Tennisclub Vijverhof in Sijsele staat klaar om de liefhebbers van het steeds populairder wordende padel te ontvangen. “Tegen eind maart openen we drie perfect uitgeruste padelvelden”, zegt manager Yannis Baltogiannis, die ook een oproep lanceert voor een nieuwe uitbater van de bar bij de club.

Het team achter de Sijseelse tennisclub Vijverhof zet de vernieuwingsoperatie, die het begin vorig jaar onder de noemer Vijverhof 2.0 inzette, gestaag verder. De in 1984 opgerichte club, in 2011 overgenomen door Christos Baltogiannis, kreeg al een nieuw logo en een nieuwe voorzitter in de figuur van Björn Branders, die met zijn Bizzo Bike al langer aan boord was als sponsor. En vorig jaar werd ook al de ambitie uitgesproken om in te spelen op de populaire padelsport, die door steeds meer tennisclubs wordt aangeboden.

Opofferen

Bedoeling was toen om vier padelbanen, ook wel pitches genoemd, aan te leggen op de locatie waar nu de vijver aan de voorkant van tennisclub ligt. Daarvoor zou de vijver dus gedempt moeten worden. Dit met de bedoeling om geen tennisbanen op te offeren voor de padelvelden. Maar die plannen worden nu toch bijgesteld. “Het bleek te complex en we kregen de vergunning hiervoor niet rond”, verduidelijkt manager Yannis Baltogiannis.

“Maar we bleven dus niet bij de pakken zitten en stelden een nieuw plan op. Er komen drie padelvelden op de locatie waar nu de buitentennisbanen liggen. Daarvoor moeten we één tennisbaan opofferen. Dat hadden we natuurlijk liever vermeden, maar het kon niet anders. We zijn overigens de mogelijkheid aan het bekijken om in de toekomst een tennisbaan op de vijver aan te leggen. Daarbij zouden we verder weg van de buren kunnen blijven. En tennis zorgt ook voor minder geluidshinder dan padel, dus het zou eenvoudiger moeten zijn om daar een vergunning voor te krijgen.”

Eind maart

“Voorlopig focussen we ons op de nieuwe padelvelden”, gaat Yannis Baltogiannis verder. “Het zijn goed uitgeruste pitches van 10 meter op 20 meter. Ze zijn bovendien uitgerust met panoramisch glas aan de uiteinden, wat het ook aangenaam volgen maakt voor toeschouwers. De grondwerken worden volgende week opgestart. De velden zouden tegen eind maart klaar moeten zijn. Langs deze weg wil ik ook graag laten weten dat we op zoek zijn naar een nieuwe zelfstandige uitbater voor de bar met restaurant hier bij de club.” (Piet De Ville)

Wie interesse heeft, kan mailen naar info@tcvijverhof.be.