TC Staden organiseert opnieuw zijn dubbeltornooi: “Veel favorieten voor de eindzeges”

Maandag start op de velden van Tennisclub Staden een nieuwe editie van het dubbeltornooi. De finales van de 19 reeksen vinden allemaal plaats op zondag 9 juli.

Tornooiverantwoordelijke is opnieuw de 27-jarige Gaulthier Vanryckeghem uit Staden. “Het is nu ons vijfde jaar dat we het enkel- en dubbeltornooi hebben uitgesplitst. Vorig jaar hadden we voor ons dubbeltornooi net iets meer dan 200 koppels, ook nu rekenen we op ongeveer dat aantal. Dinsdagavond stond de teller al op 170, maar er kan nog ingeschreven worden tot zondagavond via de website van tennis- en paddel Vlaanderen. Net als in de vorige edities komen er terug veel eigen clubleden op het veld, niet voor niks worden we in de regio erkend als een ‘tornooiclub’, maar we verwachten ook veel tennissers uit Roeselare, Rumbeke en Kortemark. Zij zijn in reeksen opgesplitst volgens hun eigen puntentotaal. De prijzenpot is niet mis. Het winnende koppel per reeks krijgt elk 70 euro cash, het verliezende koppel elk 40 euro aan waardebonnen. Ons dubbeltornooi vindt dus plaats op de vijf buitenterreinen van de club, bij regenweer wijken we uit naar onze indoorhal. Tennisliefhebbers zijn elke avond welkom vanaf 18.30 uur op ons gezellig terras of de cafetaria om live de wedstrijden te volgen. Wie twee winnende sets haalt of bij 1-1 de super tiebreak wint, gaat door naar de volgende ronde.”

“Ook in eigen rangen zitten er favorieten. In diverse criteria hebben we top 3-spelers, en vergeten we nog onze twee West-Vlaamse interclubkampioenen met de kapiteins Chris Deryckere en Annelore Haghedooren. Ook zij zullen hier voor eigen publiek willen schitteren.”

Tennisclub Staden is niet alleen bijzonder actief op de tenniscourts, maar organiseer ook daarnaast enorm veel. “Zo is er ons zomerkamp met een 80-tal kinderen begin juli, het jaarlijks beachvolleytornooi op 5 augustus en niet te vergeten ons enkeltornooi dat plaatsvindt van 30 augustus tot en met 10 september. Op al deze momenten zullen onze 300 actieve leden natuurlijk goed vertegenwoordigt zijn”, besluit de sales consultant. (SBR)