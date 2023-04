TC Sofoco in Brugge neemt nieuw clublokaal in gebruik

TC Sofoco is de tennisclub die gegroeid is uit de personeelsvereniging van het OCMW en het AZ Sint-Jan in Brugge. De terreinen zijn gelegen op de zorgsite Ruddershove naast het gebouw van kinderdagverblijf De Blauwe Lelie.

De tennisclub, die vorig jaar de veertigste verjaardag vierde, begon destijds op een betonnen binnenpleintje tussen de hoge gebouwen van het Brugse ziekenhuis AZ Sint-Jan. Daar werden de eerste tennisballen over en weer geslagen door leden van de personeelsvereniging Sofoco. Wanneer tennisclub De Blauwe Reiger enige tijd later naar de rand van de Sint-Pietersplas trok, verhuisde TC Sofoco naar de huidige gravelterreinen.

Eén van de vier tennisvelden maakte nu plaats voor een clublokaal en twee petanquebanen voor de plaatselijke club PC Molenzicht. Sportschepen Franky Demon: “Dat we dit project als Stad dan ook ten volle willen steunen, mag niet verwonderen. Dankzij ons stedelijk subsidiereglement voor investeringen aan Brugse sportinfrastructuur konden we voor een stevig financiële ondersteuning zorgen van 53.850 euro.

Het clublokaal is tien meter lang, bevat een gezellige barruimte, aangepaste kleed- en doucheruimtes en een handige berging en een terras. “Bovendien koos de club voor een hedendaagse, duurzame houten constructie die sfeer en gezelligheid uitstraalt”, klinkt de Brugse schepen. “De samenwerking met het buurtcomité en hun pas opgerichte petanqueclub is erg mooi aan dit project, en kan als voorbeeld dienen voor andere verenigingen.”

Waar in het verleden tennisclub De Blauwe Reiger gelegen was werd door de flatbewoners een tweetal jaar geleden een buurtcomité opgericht. “Wij vonden de site van TC Sofoco een unieke locatie om petanquebanen aan te leggen”, vertelt voorzitter Charlotte Gevaert. “Op die manier zijn we naar elkaar toegegroeid en is er een soort van wisselwerking. Iedereen hier in de buurt of buiten Brugge kan zich zelfs bij onze petanqueclub aansluiten. Ondertussen hebben we zo’n 25 leden. Puur recreatief.”

De drie tennisvelden werden ondertussen onder handen genomen en worden komend weekend bij de start van de interclub ingespeeld. TC Sofoco neemt met twee ploegen deel. De vernieuwde infrastructuur geeft alvast een meerwaarde aan de club.

“We kunnen nu zelf iets organiseren, de bezoekende ploegen zelf iets aanbieden. In het verleden moesten we hiervoor naar een andere locatie en dat brak de sfeer”, vindt voorzitter Lode Vanooteghem. TC Sofoco beschikt over ruim veertig spelende leden. Men kijkt tevens verder dan de eigen ledenlijst. Zo zijn er verschillende personeelsverenigingen als Pevaz en Sodibrug op de tennissite welkom.

“Ondertussen proberen we om zoveel mogelijk jongeren aan te trekken en komen ook de mensen van de petanqueclub erbij die wij ook als leden van onze club beschouwen”, aldus de voorzitter.

(ACR)