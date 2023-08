TC Loppem gaat de Spaanse toer op: “Paella, Spaanse wijnen en tapasplankje als troostprijs”

De Bretoense dagen met een plateau fruits de mer was een traditie tijdens het dubbeltornooi tennis, maar TC Loppem kiest voortaan voor een andere invulling met de Loppem Open. “Dit is ‘The Spanish Edition’, maar we willen elk jaar een ander thema of land kiezen.”

De Loppem Open vindt plaats van 7 tot en met 20 augustus. Naast het gekende dubbeltornooi is er een tornooi padel en een competitie voor de jeugd. Hiermee verandert het jeugdtornooi van datum, met als wedstrijdleiders Stijn Ruckebusch, Barbara Geebelen, Timo Lootens en Nicholas Volders.

Reis naar Spanje

Dat zijn niet de enige veranderingen die de club doorvoert. “Tijdens de Open staat alles in het teken van Spanje. We zullen de omgeving inkleden met palm- en olijfbomen en schenken sangria en Spaanse wijnen. Alle verliezers in de eerste ronde van het dubbeltennistornooi krijgen een tapasplankje als troostprijs”, vertelt Stijn Ruckebusch. “Er zijn leuke Spaanse promo’s en verder zijn alle prijzen ook Spaans gericht, van een menu bij Tom’s Diner tot wijnen van Feys-Van Acker. Daarnaast is er als hoofdprijs een gratis reis naar Spanje, die op de finaledag wordt verloot. En we serveren paella, op 12 augustus ’s avonds en op 13 en 15 augustus ’s middags.”

Revival tennis

In de periode van het dubbeltornooi vindt er parallel ook een padel- en een jeugdtornooi plaats. “Die inschrijvingen sluiten op zaterdagochtend 5 augustus.”

Ondertussen lijkt het tennis ook aan een revival bezig in de club. Er zijn opnieuw meer leden in Loppem die de sport beoefenen. “Maar uiteraard doet padel het ook nog steeds goed. Op de Interclub hadden we trouwens nog een Vlaams finalist. In afdeling 200 met Hart Vandamme, Steven Verrewaere, James Dreyepondt, Steven Hoornaert en de voetballers Renato Neto en Ronald Vargas. In afdeling 300 bereikten wemet Kevin Roelandts, Kenneth Ponjaert en Nicola Wellens de halve finale. In tennis bij de jeugd hadden we met Nicolas en Lowie Brynckman bij de U17 een provinciaal kampioen.” (ACR)