TC Eclips organiseert weer Hommelbiertornooi vanaf 5 juni en mikt op 120 inschrijvingen

Vanaf maandag 5 juni vormen de drie outdoorterreinen van TC Eclips weer het decor van het Hommelbiertornooi. Het tornooi is aan de zevende editie toe en mikt op 100 à 120 inschrijvingen.

Piet Naert (57) is secretaris bij de club en tornooileider van het tornooi. Hij komt uit Poperinge en is al 18 jaar lid van TC Eclips. “Onze club telde vorig jaar 130 leden en nu zitten we aan net geen 100”, zegt hij. “We vormen een kleine en gezellige club met een ongedwongen sfeer. Er breekt nu een drukke periode aan met de zevende uitgave van ons Hommelbiertornooi. De naamsponsor is ons al die tijd trouw gebleven en we kijken er weer naar uit om tennissers van onze eigen club en naburige clubs aan het werk te zien. Binnen de eigen club is het uitkijken naar onder meer Louis en Frederiek Rappelet en ook Niels Van Renynghe en Arthur Monteyne dicht ik grote kansen toe.”

Inschrijven tot 4 juni

Als tornooileider is het in eerste instantie zijn taak om de inschrijvingen te beheren en op te volgen. “De meesten schrijven in via de app. Inschrijven kan tot zondag 4 juni, de dag waarop we dan per reeks de loting doen. We mikken ongeveer op 100 à 120 inschrijvingen. Er zijn iets minder reeksen dan andere jaren. Het belooft een drukke 14-daagse te worden, maar gelukkig sta ik er niet alleen voor. Rudi Louchaert is assistent-tornooileider en we wisselen tijdens het tornooi wat af. Hij organiseert later nog het clubtornooi in augustus.”

Daarnaast tennist Piet zelf nog. “Mijn huidige ranking is 35 punten”, vertelt Piet, die zaterdag nog de halve finale van de interclub speelde. “In de categorie 45+ tot 140 punten werden we eerste in de voorronde, zaterdag verloren we nipt de halve finale tegen Zwevegem. Binnenkort volgt nog een dubbele ontmoeting met onze vrienden uit Steenvoorde. In juli gaan wij naar daar en in augustus komen zij naar hier. Enkele clubleden trainen in Steenvoorde tijdens de winter, omdat er daar wel indoorterreinen zijn”, besluit Piet, die werkzaam is bij Delaware Consulting op de afdeling development en met de club van Steenvoorde naar Roland Garros ging deze week. (API)