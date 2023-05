TC De Schakel pakt uit met eerste Filou Open

Tennisclub De Schakel pakt van 5 tot 18 juni uit met zijn eerste Tennistour Dubbeltornooi, de Filou Open. Het belooft een drukke 14-daagse te worden op het sportcentrum.

Bij voorzitter Philip Harinck, ondervoorzitter Koen Termote en enkele bestuursleden polsten we even naar een stand van zaken.

Vorig jaar vierden jullie het 40-jarig bestaan. Hoe vergaat het TC De Schakel nu?

“Heel goed eigenlijk. We hebben inderdaad een mooi feestjaar achter de rug, maar dat wil niet zeggen dat we met het bestuur op onze lauweren rusten. We gaan een beetje tegen de trend in door niet op de padelkar te springen als club, maar slagen er toch in nieuwe leden aan te trekken en zijn zo alweer vlotjes de kaap van de 250 leden gepasseerd voor dit jaar. We zetten in op lessen en hebben hiervoor naast onze interne lesgevers ook toptrainer Alexander Vanwalleghem aangetrokken. Daarnaast blijven we zorgen voor de nodige beleving op en rond de velden. De wekelijkse ‘tennisladder’ (interne enkelcompetie, red.) overschrijdt de 50 deelnemers, het clubhuis én ons terras is vanaf dit jaar elke donderdag open en daarnaast blijven onze klassiekers als de vriendschappelijke dubbelavonden, het clubkampioenschap, het champagnetornooi,… van de partij. We blijven ook inzetten op jeugd- en veteranenwerking. Druk dus op De Schakel, gelukkig kunnen we naast het bestuur ook rekenen op een schare enthousiaste medewerkers.”

Toch is het de eerste keer dat jullie een tornooi organiseren?

“Dat klopt niet helemaal, we organiseren al sinds 2006 elke twee jaar het Stadstornooi, afwisselend met KTC Isis. Het Stadstornooi staat open voor leden van beide clubs en voor alle Izegemnaars. Wel is het de eerste keer dat we een officieel erkend Tour Tornooi, dat meetelt voor de ranking van Tennis Vlaanderen, organiseren. De bedoeling van TC De Schakel is niet om vol in te zetten op competitie, maar eerder om de schakel te zijn tussen recreatief en competitief tennis. Uiteindelijk is dat ook de bedoeling van dit tornooi, we willen in de eerste plaats onze leden de kans geven om de stap te zetten naar deelname aan tornooien, vandaar dat we ook vol inzetten op de lagere reeksen (er zijn reeksen 3-6 punten tot 20-60 punten, red.), waar ook spelers die maar occasioneel competitie spelen in kunnen gedijen. Voor wie wil deelnemen, maar geen vaste dubbelspeler heeft, voorzien we een ‘dating wall’ in het clubhuis.”

Jullie wisten een aantrekkelijke prijzenpot samen te stellen?

“Je krijgt nooit een tweede kans om een eerste indruk te maken. Als je iets doet, moet je het goed doen hé. We willen uiteraard ook spelers die regelmatig competitie spelen, laten kennis maken met onze club en onze uitstekende gravelterreinen. Dankzij onze bijkomende tornooisponsors BNP Paribas Fortis, Bordes, OGI Maintenance, Polca Paté en Sportline kunnen we inderdaad een mooie prijzenpot aanbieden en tegelijk het deelnamegeld democratisch houden. Voor elke deelnemer is er trouwens een 75 cl fles Filou voorzien.”

Kun je ook langskomen als je niet deelneemt?

“Uiteraard! In de eerste plaats is het altijd leuk om een aantal mooie, spannende competitiematchen mee te pikken, maar we zullen ook voor de toeschouwers voor de nodige animatie zorgen, met het finaleweekend als apotheose. We voorzien o.a. een cocktailbar, een verrassingsact, dj’s, showcooking… en uiteraard ook een gratis vat Filou.”