TC De Schakel pakt uit met een stunt: 40 uur tennissen om 40ste verjaardag te vieren

Tennisclub De Schakel met terreinen op het sportcentrum De Krekel in Izegem bestaat 40 jaar en laat dit niet ongemerkt voorbij gaan. In het weekend van 24, 25 en 26 juni wil men bij wijze van stunt 40 uur aan een stuk tennissen. De randanimatie moet er een heel feestweekend van maken.

Tennisclub De Schakel werd 40 jaar geleden opgericht, de oprichters wilden dat de club een ‘schakel’ zou vormen tussen recreatief en competitief tennis. “Intussen zijn we gegroeid naar een middelgrote club met 300 spelende leden, waarvan een 100-tal jeugdleden. We bleven een vzw ‘pur sang’, zonder mensen in dienst”, zegt de voorzitter.

Het bestuur, dat bestaat uit Philip Harinck (voorzitter), Koen Termote (ondervoorzitter), Geert Feys (secretaris), Dieter Vierstraete (penningmeester), Sara Pattijn, Ruben Feys, Brecht Kesteloot, Charlotte Vansteenkiste, Sabine Seynaeve, Johan Verkest en Greet Masquelin, kan gelukkig rekenen op een aantal vaste en sterk geëngageerde vrijwilligers.

Hoe zijn jullie geëvolueerd in die 40 jaar?

“Natuurlijk is onze accommodatie sterk geëvolueerd, bij de start waren er enkel twee betonnen terreinen, nu zijn dat vijf perfecte gravelterreinen en een mooi clubhuis met terras om na te kaarten. We krijgen er vaak complimenten voor. Maar het tennisplezier blijft voorop staan.”

Wie kan bij jullie terecht?

“Iedereen die simpelweg regelmatig een partijtje wil tennissen met de vrienden of familie en af en toe eens vriendschappelijk wil dubbelen, kan dat bij ons. Wie wat meer competitie wenst, kan zich inschrijven op onze tennisladder, meedoen met de interclubcompetitie en het clubkampioenschap. Daarnaast organiseren we om de twee jaar het Izegemse Stadstornooi, in een beurtrol met TC Isis. We hechten ook veel belang aan onze jeugdwerking vanaf het derde kleuter kan je bij ons terecht voor tennislessen en -kampjes door onze eigen lesgevers – en onze seniorenwerking op donderdagnamiddag.”

De 40ste verjaardag gaat niet onopgemerkt voorbij!

“Het idee van de ‘40 uur’ kwam naar boven tijdens een vergadering van de werkgroep ‘40 jaar De Schakel’ onder leiding van Marnick Heirewegh (oud-ondervoorzitter) en Sabine Seynaeve. Bedoeling is dat er van vrijdag 24 juni om 19 uur tot zondag 26 juni om 11 uur – exact 40 uur dus – op onze terreinen constant vriendschappelijke (dubbel)wedstrijden gespeeld worden. We stellen onze terreinen ook uitzonderlijk open voor niet-leden. Je zoekt medespelers en schrijft je in voor een tijdstip naar keuze via onze website. Er wordt een vrijwillige bijdrage gevraagd voor een goed doel, vzw De Stamper. De Stamper ondersteunt mensen uit Izegem die het moeilijk hebben onder meer met voedselpakketten.”

Zijn toeschouwers ook toegelaten?

“Uiteraard, we voorzien trouwens ook de nodige animatie. Op vrijdagavond is er een optreden gepland van Mad Dogs, de Roots & Blues Groep van Art’Iz, zaterdagavond is er DJ JDM, op zaterdagnamiddag is er kinderanimatie, er wordt ontbijt voorzien en we besluiten de 40 uur met een aperitiefconcert.”