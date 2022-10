TC De Maene uit Diksmuide viert veertigste verjaardag met tennismarathon: “Nieuwe uitbreiding nodig”

TC De Maene bestaat veertig jaar en de Diksmuidse tennisclub viert dat met een tennismarathon. “Veertig uur tennis om veertig jaar TC De Maene te vieren”, glundert voorzitter Eddy Decaestecker. Uiteraard wordt er alweer nagedacht over een nieuwe uitbreiding.

Met twee buitenvelden in asfalt, bij het zwembad, startte TC De Maene in 1982 de tennisclub die intussen een bloeiende vereniging is met een afdeling padel. “Vorig jaar investeerde de tennisclub nog in twee padelvelden, meteen een zodanig succes dat we een ledenstop moesten invoeren. Het ledenaantal staat op 228”, lacht voorzitter Eddy Decaestecker, die zelf sinds 1986 lid is van TC De Maene.

Extra padelterreinen

“Voor tennis tellen we maar liefst 765 leden, waarvan 300 jonger dan 18 jaar. Een nieuwe uitbreiding dringt zich dus op. Om onze werking verder goed te kunnen verderzetten, hebben we zeker nog drie extra padelvelden en daarbij ook minstens één buitenveld nodig. Dat wordt dus even sparen, zoeken naar een locatie dicht bij de tennishal en plannen maken. Dat wordt meteen ons toekomstproject.”

Om de veertigste verjaardag vieren, wordt een tennismarathon georganiseerd. “Veertig uur tennis om veertig jaar TC De Maene te vieren. We starten op vrijdag 28 oktober om 21.30 uur met gratis indoor tennis voor iedereen en gaan door op zaterdag 29 en zondag 30 oktober. Er is animatie gepland. Zo zal er een kaasbuffet, blacklight tennis, happy hour en een ontbijtbuffet op zondag 30 oktober klaar staan. Het wordt een leuk, sportief weekend”, verzekert Eddy Decaestecker. “Van de voorbije veertig jaar hebben we helaas vrijwel geen fotomateriaal en daarom doen we een oproep naar mensen die nog foto’s liggen hebben van vroeger. Op die manier kunnen we het archief van de club uitbreiden.”

De rode draad doorheen de geschiedenis van TC De Maene is verhuizen. “Een kort overzicht: een eerste periode aan het zwembad De Kupe, vervolgens in zaal Tirol, daarna in de sportzaal van het KTA, in 2011 werd ons eerste clubhuis gebouwd, de sporthal van het VTI werd een tweede locatie. In 2019 konden we het KTA en VTI verlaten, want we konden vele momenten terecht in een van de Diksmuidse sporthallen. In 2020 is op het sportcomplex onze eigen tennistempel afgewerkt en in 2021 werden de nieuwe padelvelden in gebruik genomen.”

Stormschade

” In het voorjaar veroorzaakte een grote storm nog heel wat schade aan onze padelvelden. De kosten liepen op tot 30.000 euro”, schetst voorzitter Eddy Decaestecker. “In al die jaren werden heel wat kampioenschappen gespeeld en kunnen we met onze vereniging prat gaan op tal van kampioenen in diverse klassen, ook in de jeugdcategorie.”

Wie wil deelnemen aan de tennismarathon kan zich inschrijven op www.tcdemaene.be.