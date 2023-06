TC Come Back uit Langemark organiseert weer dubbeltornooi van 17 juni tot en met 2 juli

Van 17 juni tot en met 2 juli is er de 13de editie van het Laurent Douchy tornooi bij TC Come Back in Langemark. Wij blikken vooruit met bestuurslid Alexandra Latruwe.

Het 13de Laurent Douchy Tornooi start op 17 juni. “Laurent is de zoon van Johan, die zaakvoerder is van wijnhuis Douchy in Oostende”, legt Alexandra Latruwe uit. “Johans broer is dan weer Stefaan, die de vroegere eigenaar was van de tennisclub. Het tornooi is in de volksmond ook bekend als cavatornooi, want iedereen krijgt na de eerste match een gratis glas bubbels met een aardbei. Qua aantal inschrijvingen hadden we er vorig jaar net geen 100 en dat aantal streven we dit jaar opnieuw na. We beschikken over drie buitenterreinen. Zoals gewoonlijk kan je inschrijven via de app. Naast dit tornooi zijn er doorheen het jaar nog enkele activiteiten om de kas te spijzen, zoals een wijndegustatie en wijnverkoop.”

Draad weer opgepikt

Alexandra (37) groeide op in Langemark en woont met haar man Davy Vanhaelemeersch en kinderen Emile, Marie-Lou en Babette in Poelkapelle. Ze is halftijds lerares Frans in het Lyceum en heeft nog een eigen praktijk Fit by Alexe. “Ik tenniste vroeger al in mijn jeugdjaren, maar tijdens de studentenperiode en toen de kinderen klein waren zette ik deze hobby op een lager pitje. Sinds een vijftal jaar heb ik de draad opgepikt. Intussen heb ik 15 punten in het dubbel en 10 in het enkel. Naast tennis, beoefen ik nog volleybal en onderhoud ik mijn conditie door te lopen.”

Talentvolle jeugd

Ze is sinds dit jaar bestuurslid bij TC Come Back dat gelegen is op de Markt 17. “De voorzitter is Dominique Vanpeteghem en Alexander Vanwalleghem is de tornooileider. Daarnaast zijn er nog een zevental andere mensen die zich engageren. Mijn taak is vooral het onderhouden van de public relations en sociale media. Er is een heel leuke dynamiek in de club met een talentvolle jeugdwerking. Tijdens de zomer zit het vernieuwde terras goed vol. Elke donderdagavond is er nu Meet and Play. Via lottrekking kom je zo telkens met een andere partner tegen een ander duo terecht. Ook mijn man en de kinderen zijn aangesloten, we zijn dus een echte tennisfamilie. Het totale ledenaantal bedraagt 114 leden. Mochten we binnenvelden hebben, dan zouden we er nog meer kunnen hebben.” (API)