TC Bosterhout pakt uit met tennis- en padeltornooi in Meulebeke

Het zijn drukke dagen voor de bestuursleden en trainers van de Meulebeekse tennisclub Bosterhout. Straks pakken ze opnieuw uit met een tennis- en padeltornooi.

Geen lachertje als je weet dat de club, met 700 leden, hiermee niet aan zijn proefstuk toe is en het nog steeds beter wil doen. Het tennistornooi vindt plaats van 7 tot 16 juli, zowel dubbel- als enkelspel komen aan bod.

Jeugdtornooi in augustus

Het padeltornooi start op 10 juli en duurt eveneens tot 16 juli. Ook de jeugd komt aan zijn trekken, want van 5 tot 13 augustus is er een jeugdtornooi voor spelers van 5 tot 15 jaar.

“Een dergelijke club runnen, vergt van alle bestuursleden een continue inzet”, aldus bestuurslid Veronique Ghys.

Jong bloed

“In maart hadden we ons indoor tennistornooi waarbij we maar liefst 400 koppels mochten verwelkomen. We zorgen ook voor een constante instroom van jong bloed. We schreven alle scholen aan voor een initiatiemoment en straks hebben we onze introductieavond voor nieuwe leden.”

“Padel bolt momenteel als een sneltrein”, pikt organisator en instructeur Dimitri Ide in. “Voor ons tornooi voorzien we maximum 104 ploegen en momenteel zijn er al 96 ingeschreven. Wat het tennistornooi betreft kunnen 150 teams aan de slag, een aantal dat nu al voor 75 procent volzet is.”

Padelstage in Málaga

“Aan dit tornooi is er ook een speciale prijs verbonden: met onze lotjesverkoop kunnen twee personen voor drie dagen een padelstage winnen in Málaga.”