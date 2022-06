TC Alexander organiseert 25ste Tennis Tour Dubbel AD Delhaize

Van 13 tot 26 juni organiseert TC Alexander de 25ste editie van Tennis Tour Dubbel AD Delhaize. Dit vindt plaats op hun buiten-terreinen langs de Diksmuidsesteenweg 398 in Roeselare.

Voor deze organisatie, die toch wel enkele weken voorbereiding vraagt, nam men Sybren Muylle (26) onder de arm voor de leiding. De Kortemarknaar lijkt alvast klaar om er terug een mooie editie van te maken. Op enkele dagen van de start waren er al 177 inschrijvingen.

“Door de goede vriendschapsbanden tussen TC Kortemark en TC Alexander heb ik niet getwijfeld om de organisatie in Roeselare op mij te nemen”, opent Sybren, die leerkracht is in het Klein Seminarie. “Geen moment heb ik getwijfeld, ook al vraagt het veel voorbereiding. Voor mezelf mag je toch wel rekenen op zes intense weken, de club zal er wellicht al veel langer mee bezig zijn. Op de tornooidagen zelf zal ik wel altijd op of naast het tennisveld terug te vinden zijn.”

“Voorlopig zie ik via tennisvlaanderen.be al 177 inschrijvingen, wat toch wel mooi is gezien het één van de eerste tornooien is na de interclubs. Ik merk aan de inschrijvingen dat alle bekende namen uit het West-Vlaams circuit toch wel in één of andere dubbelreeks ingeschreven zijn. Zij komen tijdens de week in actie vanaf 18 uur, in de weekends starten we natuurlijk al van ‘s morgens. De finales zijn allemaal voorzien op zondag 26 juni. Inschrijven kan nog steeds via tennisvlaanderen.be Iedereen, ook nieuwkomers in het tenniswereldje, zijn welkom. Zij zullen onderverdeeld worden in de laagste categorieën natuurlijk.”

“Of ik zelf ook op de tenniscourts zal staan in Roeselare? Ik kan het niet laten om als organisator ook zelf in actie te komen in Dubbel Gemengd 120 of 90. Favoriet? Dat laat ik aan anderen over. Voor mij is de fun belangrijker.”

(SBR)