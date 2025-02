Tafeltennisster Julie: “Volgend jaar stap hoger”

Julie Van Hauwaert werd het voorbije weekend vierde op het Vlaams kampioenschap voor A-spelers. Eerder kwalificeerde ze zich met België voor het EK landenteams later dit jaar in Kroatië.

Julie Van Hauwaert (19) uit Zandvoorde reisde eind vorige maand naar Sarajevo om er met ons land en vijftien andere damesteams te strijden voor zes plaatsen die recht gaven op een kwalificatie voor de eindfase van het EK. Samen met Margo Degraef, Lilou Massart en Eloise Duvivier was er winst in de eerste poulefase.

“We gingen als vierde reekshoofd redelijk vlot voorbij Cyprus en Letland. Tegen Slovenië ging het wat moeilijker. Een land dat op de ranking een plaats lager stond, maar sterk is. We gingen uiteindelijk van 0-2 naar 3-2.” In de tweede groepsfase geraakte ons land nog voorbij Denemarken en Zwitserland, goed voor een rechtstreekse deelname aan het EK van 12 tot 19 oktober in Zadar, Kroatië. “De 17de ben ik jarig. Het zou mooi zijn als we dan nog zover in het tornooi zouden spelen”, vertelt Julie.

Competitie

Ze is ondertussen veranderd van hogeschool en volgt in Thomas More in Geel de richting voeding en dieetkunde. “Ik ben niet meer in Leuven. Ik zit nu in Turnhout op kot en train daar bij Pieter Geerts in TT Touché. Het is een iets kleinere structuur waar veel spelers samenkomen om op hoog niveau te trainen.” Competitie doet Julie nog altijd in Frankrijk, in Rouen. “Het gaat goed. Ik speel er zo’n 80 procent van de wedstrijden, in eerste nationale. Er zijn nog twee reeksen hoger. Volgend jaar zou ik die stap willen zetten. Eventueel daar in Frankrijk of in een ander land.”

Belgische ranking

Ondertussen blijft Julie verbonden aan TTC Zandvoorde waar het voor haar allemaal begon. Ze staat nu zevende in de Belgische ranking. “Door die verandering naar TT Touché train ik nu meer en heb ik het gevoel dat ik beter aan het spelen ben. Ik hoop dat dit op het einde van het seizoen ook in de ranking zal duiden. Ik blijf ambitieus en wil meer tornooien spelen. Sponsors zijn daarom altijd welkom”, vertelt Julie Van Hauwaert. (ACR)