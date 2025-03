Tafeltennis is een passie bij de familie Goethals: “We zijn zeven dagen op zeven met tafeltennis bezig”

Op het voorbije BK tafeltennis in Louvain-la-Neuve behaalden de zussen Lore (11) en Ilke Goethals (13) uit Oostende een gouden medaille in dubbel Dames D. De zussen zijn actief bij TTC Zandvoorde net als hun broer Robbe en hun mama Carolien Knockaert. Papa Bart volgt hun prestaties van heel dichtbij.

Lore en Ilke werden Belgisch kampioen dubbel dames D. In de eerste ronde waren ze vrij, nadien wonnen ze vier wedstrijden, goed voor goud. Lore Goethals loopt school in ZANO. Vorige zomer nam ze deel aan de Eurominichamps, een officieus Europees kampioenschap voor preminiemen en miniemen. In februari werd ze Vlaams kampioen bij de meisjes miniemen en bij de dames D.

Stevige concurrentie

De Belgische titel, samen met haar zus Ilke, was een verrassing. “We hebben beiden D0 als hoogste klassement bij de D-spelers, van daaruit groeide het idee om met ons beiden kampioenschappen te doen”, zegt Ilke. Zij gaat naar school in het Sint-Andreasinstituut Oostende en traint twee keer per week bij TTC Zandvoorde.

“Het belangrijkste is dat ze het graag doen”

Zus Lore traint momenteel viermaal per week, een must om de stevige concurrentie te blijven bekampen. “We spelen goed dubbel samen door het actieve en aanvallende spel van mezelf in combinatie met Ilke die de bal gecontroleerd op tafel houdt. Daarenboven houdt mijn zus mij rustig wanneer het even niet lekker loopt”, lacht Lore.

Hun broer Robbe Goethals (7) is eveneens actief bij TTC Zandvoorde, net als mama Carolien Knockaert. “Bij ons thuis is het zeven dagen op zeven tafeltennis”, vertelt ze.

Familiale club

“Ik speel ondertussen al zo’n dertig jaar. Ik ben blij dat we als gezin dezelfde passie delen en TTC Zandvoorde, de trainers, sparrings en alle medewerkers enorm dankbaar. Het is een familiale club waar de jeugdwerking optimaal en professioneel wordt geleid. De meisjes hebben al een goed jaar achter de rug: ze zijn gemotiveerd maar het belangrijkste is voor mij dat ze het graag doen.”

Het voorbije weekend werd Lore Belgisch kampioen dubbel bij de miniemen en behaalde ze brons in enkel. Ilke was goed voor zilver bij de dubbel cadetten.

