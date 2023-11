Straffe tennisprestatie: Jeline Vandromme uit Sint-Kruis wint zo’n 25 jaar na Kim Clijsters de Junior Masters

Jeline Vandromme uit Sint-Kruis schrijft Belgische tennisgeschiedenis. Ze is er in geslaagd om de twee grootste juniorentornooien bij de U16 van Tennis Europe op haar naam te zetten.

Een maand geleden kroonde ze zich in het Italiaanse Parma tot Europees kampioen bij de U16. Met die titel kwalificeerde ze zich automatisch voor het elite seizoen afsluitende Tennis Europe Junior Masters tornooi in Monte Carlo, dat in het tweede deel van de voorbije herfstvakantie plaatshad.

Jeline Vandromme (Tennis Europe 23) versloeg haar tegenstanders uit Tsjechië en twee uit Servië en mocht zo als winnaar in haar groep de finale betwisten tegen een andere Servische Gala Ivanovic (Tennis Europe 50). De Brugse won met 6/0 en 7/5 en behaalde zo de Europese juniormastertitel.

Grote namen

Ze is hiermee de eerste landgenote die deze prestigieuze prijs wint, nadat Kim Clijsters haar dit voordeed in 1997. Andere namen als Rafael Nadal, Alexander Zverev en Belinda Bencic behaalden deze titel. “Ik ben bijzonder gelukkig en trots op mezelf”, vertelt Jeline. “Met de sterke wind was het niet zo gemakkelijk spelen.”

Familie en coach aanwezig

De groepswedstrijden speelde de Brugse op court 18, de finale was op centercourt. “In het begin voelde dat wat vreemd aan, was ik wat gestresseerd. Naarmate het spel vorderde ging het beter. Mijn familie was hier aanwezig, net als mijn coach. Zij gaven mij tijdens dit tornooi de nodige steun.”

Salzburg

Vanaf 2023 worden overigens vier Junior Master-spelers geselecteerd voor een uniek verblijf in het Red Bull Athlete Performance Center in het Oostenrijkse Salzburg waar ze een unieke kans krijgen om hun prestaties en potentieel aan te scherpen. (ACR)