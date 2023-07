Sportcentrum De Weimeersen in Rollegem heeft nieuwe tennisvelden

Tennisspelers uit Rollegem en omstreken kunnen vanaf 1 juli gebruikmaken van vernieuwde tennisvelden in SC De Weimeersen. De drie vorige tennisvelden, die in een slechte staat verkeerden, maakten plaats voor twee volledig heraangelegde banen. Het derde veld zal na de zomervakantie een uitbreiding worden van het speelplein.

De drie oude tennisterreinen verkeerden in een slechte staat wegens scheuren in de toplaag. Dat maakte het gevaarlijk voor tennissers om een veilig spel te spelen. Eind maart maakte het stadsbestuur de beslissing om de velden opnieuw aan te leggen. De firma Scheerlinck uit Merchtem kreeg de opdracht om twee vernieuwde veilige velden te realiseren. Het terrein kreeg een nieuwe fundering en toplaag. Ook de tennisnetten en de omheining waren aan vervanging toe. Na twee maanden en een kost van 205.903,99 euro zijn de banen klaar voor gebruik.

Tennissen vanaf 1 juli

Volgens schepen van deelgemeenten, Stephanie Demeyer, is de heraanleg van de banen een goede zaak: “Het is goed nieuws voor tennissers uit Rollegem en omstreken. Deze investering was echt nodig. Nu liggen er opnieuw twee perfecte nieuwe tennisbanen op De Weimeersen.” Vanaf 1 juli kunnen tennisspelers, die in bezit zijn van een abonnement bij Sport Kortrijk en schoenen zonder zwarte zolen, de terreinen opnieuw reserveren. Wie geen sportabonnement heeft, kan online of aan de balie van SC Lange Munte een bestellen. Spelers kunnen een baan reserveren van begin april tot eind oktober.

Nieuw speelplein

Het derde tennisveld zal ook een transformatie ondergaan, maar op een andere manier. De oude baan wordt een uitbreiding van het speelplein dat na de zomervakantie vernieuwd wordt. Daarnaast krijgt de site ook extra bergruimte voor rugbyclub Curtrycke en het onderhoudsmateriaal van het sportcentrum.

(Siel Vandorpe)