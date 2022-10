Sarah Duyck uit Ieper pakt Belgische titeltennis in de categorie Enkel Dames 3: “Finale was fysiek en mentaal slopende driesetter”

Sarah Duyck (18) heeft een straffe prestatie neergezet. Ze won afgelopen weekend de Belgische tennistitel enkel dames 3 in het Waals-Brabantse Waterloo. “Dit komt maar een keer in de tien jaar voor”, onderstreept coach Yannick Ostyn.

“Enkel dames 3 is de categorie van 35 tot 60 punten. Ik heb 60 punten”, duidt Sarah. Na een West-Vlaamse titel de week voordien in TC De Koddaert Torhout mocht Sarah door naar de nationale finales. Daarin nam ze het op het hardcourt in Waterloo op tegen drie andere provinciale kampioenen. “Allemaal speelsters die ik niet kende, dus ik wist niet goed wat ik kon verwachten. Ik moest drie keer winnen om de titel op zak te steken. Het was best lastig, want al in de eerste match werd het een driesetter. Tegen Amber Geypens (45 punten) werd het uiteindelijk 6-1, 4-6 en 6-4. In de halve finale was Lorane Anceau (55 punten) mijn tegenstander. Tegen haar kon ik vrij makkelijk winnen (6-1 en 6-2) en dus mocht ik door naar de finale. Opponente Valerie Haesmans telt evenveel punten en het werd opnieuw een slopende match. Na verlies in de tiebreak in de eerste set, kon ik daarna alsnog het laken naar mij toetrekken met twee keer 6-3. De ontlading was groot, want zo’n lange wedstrijd kruipt op fysiek en mentaal vlak wel in de kleren. Tijdens dit tornooi kon ik rekenen op de steun van enkele supporters, zoals mijn ouders en coach.”

Unieke prestatie

Coach Yannick Ostyn onderstreept hoe uniek deze prestatie is. “Dit komt misschien een keer om de tien jaar voor in onze club. Zeker in het enkelspel is het heel uitzonderlijk”, legt hij uit. “Sarah is beloond voor haar harde werk, nadat ze enkele jaren serieus geteisterd werd door blessures. Soms stond ze enkele maanden aan de kant, maar ze bleef volhouden om steeds terug te keren.”

Het sportieve heeft ze met de paplepel meegekregen. “Haar vader fietst veel en moeder Anne-Marie Acou tennist. Zij werd in het verleden net geen Belgisch kampioen bij de Dames 35. Broer Matthias is ook een begenadigd tennisser en haar oom is hoofdtrainer bij TC Koddaert.”

Reeks hoger

Sarah ziet dit als een hoogtepunt uit haar carrière die ze destijds op jonge leeftijd begon. “Ik denk dat ik rond mijn vijfde voor het eerst een tennisracket vast had”, zegt ze. “Het was een gemakkelijke keuze, want we wonen op een boogscheut van het tenniscomplex. Ik ben ook nog trainster bij de club. Nu is het seizoen zo goed als afgelopen. Een seizoen waarbij er een mooie kers op de taart staat. Een ander hoogtepunt was mijn zege op het tornooi in TC Vijverhof Damme eind augustus. Daar kon ik in de reeks Enkel Dames 2 (65-85 punten, red.) winnen van speelsters die allemaal hoger gerangschikt zijn. Een goede test voor volgend jaar. Mijn ranking zal namelijk stijgen en zo kom ik in Enkel Dames 2 terecht. Ik zal me dan opnieuw voornamelijk op het enkelspel focussen. Dubbelen doe ik minder vaak”, aldus de studente die gestart is aan haar eerste jaar hoger onderwijs. “Ik studeer handelsingenieur in Kortrijk en zit op kot.” (API)