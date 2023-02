Romy De Baene tennist in de academie van Justine Henin: “Meer zelfvertrouwen op het veld”

Romy De Baene (14) uit Oudenburg maakt deel uit van het BNP Young Talent Team in Limelette, de tennisacademie van Justine Henin. De tenniskampioene is er mentor, inspirator, zorgt voor advies op en naast de baan en selecteert de talenten. Samen met haar voormalige coach Carlos Rodriguez zet ze de sportieve doelen uit van het jonge talententeam en runt ze het hele trainings- en tornooigebeuren.

Het tennissen begon voor de dochter van de Bredense bakker Steve De Baene en Kim Clybouw reeds op 4-jarige leeftijd. Opa Tommy Verhaeghe baatte TC Vicogne uit en Romy sloeg er een balletje tegen de muur. Vervolgens stond ze in navolging van haar ouders een eerste keer aan het net. “Dit lukte vrij vlot. Even speelde ik nog basketbal, maar de voorkeur bleef toch tennis”, vertelt Romy. Opa zag dat zijn kleindochter aan zes, zeven jaar iets in zich had. Ze trok naar Ostend TC waar ze getraind werd door Sidney Van Lauwe. Tot voor twee jaar volgden de groepslessen in TC Kortemark. Romy kwam daar in contact met de Portugese hoofdcoach César Coutinho die dan op zijn beurt naar Oostkamp ging om er in TC Orscamp de CCT Performance Academy te runnen. Romy volgde César en ging er samen met Nand Vandepoele en Indira Lepage trainen.

Zo kwam er ook begeleiding naar internationale tornooien. Romy presteerde sterk in de Tennis Europe-tornooien. Vorig zomer deed ze mee in Ukkel waar ook Justine Henin en Carlos Rodriguez aanwezig waren. Papa Steve trok zijn stoute schoenen aan en vroeg Carlos om eens een wedstrijd van zijn dochter te bekijken en of ze eens mocht testen. Die gelegenheid kwam er. Uniek, want de academie neemt jaarlijks niet meer dan twintig jongeren aan. Justine en Carlos zagen in Romy iemand met veel potentieel. “Een speelster met een heel zuivere forehand.”

“Romy mocht als enige Vlaamse instappen in het BNP Young Talent Team”

Romy mocht in september naar Limelette waar ze nadien als enige Vlaamse mocht instappen in het BNP Young Talent Team. De Justine Henin Academy en de bank BNP Paribas Fortis sloegen de handen in elkaar voor een programma om acht jonge tennistalenten van 13 tot 17 jaar naar de top te loodsen. Romy wordt er zowel op als naast het tennisveld begeleid. Het programma heeft tot doel de volgende generatie tennissers op te bouwen en biedt jonge spelers ondersteuning, zoals Engelse lessen, workshops mediatraining, persoonlijk imagobeheer, voedingsleer, de rol van een agent,… “Ze helpen voorbereiden op de vele uitdagingen van de internationale competitie. Momenteel participeren tien academies, waaronder het Amerikaanse BNP-team onder leiding van John McEnroe en het Franse BNP-team onder leiding van Jo-Wilfried Tsonga”, weet Romy. “Er wordt zeer professioneel met ons omgegaan. Conditie, blessurepreventie, kiné en zelfs de maaltijden zijn op de spelers afgestemd.”

Enorme progressie

Romy zit er op internaat. Er is via een middenjury drie uur per dag zelfstudie economie onder begeleiding van een leerkracht. Voor het overige is het trainen, zowel tennis als fysiek. “De voorbije maanden heb ik op alle vlakken een enorme progressie gemaakt. Ook mentaal. Ik sta met meer zelfvertrouwen op het veld. Ik ben rechtshandig, een gezond agressieve tennisster.”

Romy bereikte in januari op het ITF juniorcircuit in enkel zowel in Heiveld als Gantoise de tweede ronde op de hoofdtabel. In Gent was ze halve finaliste in dubbel. “In de kerstvakantie was er winst in mijn eerste jaar bij de Dames 1, in Rumbeke. Ik wil stap per stap zo hoog mogelijk eindigen en wil er alles aan doen om daar te geraken.”

