Rolstoeltennisster Luna Gryp naar de US Open: “Vooral ervaring opdoen”

Luna Gryp (14) neemt als gevolg van haar inzet en mooie resultaten deel aan de US Open in New York. De acht beste meisjes ter wereld in het rolstoeltennis nemen het daar naast de top van het validentennis tegen elkaar op.

Luna Gryp uit Veldegem was vorig weekend bezig met haar tweede hobby: klarinet spelen bij de plaatselijke harmonie Kunst na Arbeid. “Dat is vooral als ik niet met tennis bezig ben”, vertelt ze. “In aanloop naar de US Open waren er drie trainingen in Ostend TC bij Vincent Denoo.” Luna lijdt aan een zeldzame aangeboren aandoening waardoor het bindweefsel niet goed aangemaakt wordt. Haar botten zijn zwakker en gevoelig voor breuken. “Ondertussen speel ik nu zo’n vier jaar in een rolstoel. Ivan Kindt uit Oostrozebeke, zelf een rolstoeltennisser, heeft mij gelanceerd en gaf mij aan hoe ik tijdens het spel moest rijden. De voorbije weken fungeerde hij ook als mijn sparringpartner. Vooral indoor, omdat het op de US Open hardcourt is.”

Aanhoudende inzet

Het wordt Luna’s eerste Grand Slam, als jongste deelneemster. Dit kon ze enkel bereiken door haar aanhoudende inzet, de steun van vele mensen om haar heen en de vakkundige coaching van Vincent. “We wilden nog een jaar wachten, ook omwille van het financiële plaatje, maar volgend jaar komen de juniores er niet in actie, omwille van de Paralympics in Parijs. Dit was een reden om nu naar New York te trekken”, vult papa Pascal Gryp aan. De beste zeven op de worldranking nemen deel, de achtste kreeg een wildcard. “De meeste ken ik. Het wordt een uitdaging om tegen een Franse, een Amerikaanse en een Japanse die ik niet ken, te spelen. Ik leg mijn verwachtingen niet hoog, omwille van mijn jonge leeftijd en omdat het de eerste keer is. Ik wil vooral ervaring opdoen.” Gilles De Sutter (Kine Center Loppem) zal Luna op de US Open begeleiden. Gilles trainde Luna al op jonge leeftijd in TC Zedelgem, alvorens ze als rolstoeltennisster aan de slag ging. “Hij heeft zich als kine verdiept in mijn handicap. Dat hij erbij is, vormt een meerwaarde.” (ACR)