Pieter Vandamme (Tennis & Padel): “Provinciale jeugdfinales interclub”

Wie jong tennistalent uit West-Vlaanderen aan het werk wil zien kan zaterdag 24 juni terecht in Orscamp Tennis & ¨Padelclub. Daar hebben de hele dag de finales van de provinciale eindrondes interclub bij de jeugd plaats. “We kregen de vraag van Tennis Vlaanderen om dit te doen. Voor de volwassenen kon het ook maar qua timing kwam dit voor ons niet zo goed uit. Voor de jeugd ging dat wel en we wilden daarop mikken, ook al omdat we binnen onze club over een heel sterke jeugdwerking beschikken”, vindt Pieter Vandamme. Hij zetelt sinds 2013 in het bestuur en neemt voorlopig het voorzitterschap waar in navolging van Chris Marain. Zo’n organisatie van de jeugdfinales vraagt veel werk. Wim Barbier is sedert vorig jaar sportief coördinator en zet volledig zijn schouders onder dit evenement. “Wim is een verademing binnen ons bestuur, want we zijn toch wel een grote club. Hij focust zich halftijds op de hele sportieve werking.”

Vrijwilligers

Vrijdagavond is er een ‘drink after work’ gepland voor de vrijwilligers. Dat zijn er meer dan twintig in de verschillende comités zoals jeugd, sponsoring en feesten. “In die zin willen we hen bedanken voor hun vele werk. De jeugdfinales in interclub hebben zaterdag plaats met ’s avonds een kleine receptie. De faciliteiten moeten in orde zijn. We moeten ook in scheidsrechters voorzien en indien nodig is er onze indoor.”

Jongens U15/3 van Orscamp Tennis & Padelclub (Thomas De Groote en Oscar Cafmeyer) spelen om 13 uur de finale tegen TC De Maene. De Meisjes U15/3 eindigden als eerste in de voorronde en zijn al zeker van de provinciale titel. “De jeugd is belangrijk. Ook binnen onze club. Zij zorgen voor de toekomst”, besluit Pieter Vandamme. (ACR)

Het jeugdtornooi van Orscamp Tennis & Padelclub heeft plaats van maandag 17 tot en met zondag 23 juli.