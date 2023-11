Padelski lokt 300 sportievelingen naar Arenal

Op vrijdag 17 en zaterdag 18 november vindt de derde editie van Padelski plaats op de site van Arenal in de Franklin Rooseveltlaan.

Padelski werd enkele jaren geleden in het leven geroepen door een enthousiaste vriendenbende. De leuke naam spreekt voor zich: een amusant en recreatief padeltoernooi in typische après-skistijl. “Op vrijdag voorzien we een afterwork vanaf 17.30 uur. Dan zakken er zo’n 100 spelers af naar Arenal. Zaterdag zijn dat er maar liefst 200 en houden we een dag- en nachtdisco”, duidt Maxime Arslijder, die Padelski samen organiseert met Jelle Waelkens, Ellen, Julie en Sarah Maes. De opbrengst van het tornooi gaat telkens naar een goed doel, dit jaar zijn dat het Antikankerfonds en het Waregemse Somival. (LV/foto LV)

Meer info vind je via www.facebook.com/PadelskiWaregem