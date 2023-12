Padel Michelsberg in halve finale van de interclub: “Enorm trots op ons team”

Aanstaande zaterdag 2 december speelt een ploeg van Padel Michelsberg de halve finale van de interclubcompetitie P100 in en tegen Ieper. De ambitieuze club die pas twee jaar geleden werd opgericht, kent zijn sportieve hoogtepunt.

Op 1 juli 2021 startte Franckie Vermoere (62) samen met mede-oprichter Frank Lampole de Padelclub Michelsberg in Spiere-Helkijn. Al snel sloeg de hype over op de gezellige faciliteitengemeente. Inmiddels zijn we meer dan twee jaar verder, telt de club een gevestigd ledenbestand en staat één van hun ploegen in de halve finale van een interclubcompetitie P100.

Plezier beleven

Dat de club de wind in de zeilen heeft, kan ook Franckie bekoren. “We zijn de competitie gestart zonder expliciete doelen vast te leggen. In de eerste plaats willen we dat onze leden plezier hebben aan de sport, en dat er vriendschappen ontstaan. Natuurlijk is de interclub een goede kans voor de leden die competitief ingesteld zijn.” Dat de club evolueert is een understatement, nadat er vorig jaar twee ploegen deelnamen, stonden er dit jaar vier ploegen aan de aftrap. “De interclubcompetitie kan je een beetje vergelijken met de Champions League in het voetbal” , verklaart Franckie. “De ploegen spelen eerst vijf voorrondes, daarna volgen knock-out rondes op basis van kwaliteiten. Van de twee ploegen die de voorrondes overleefden, strandde één ploeg in de kwartfinale van p200. De andere ploeg, met Frederique Sierens, Kristof Sierens en Patrick Schrooten, zal zaterdag onder leiding van hun kapitein Bart Dekoker vechten voor een plaatsje in de finale, wie weet” , knipoogt Franckie.

Toekomstplannen

Wat het uitkomst zaterdag ook wordt, het is duidelijk dat sfeer goed zit binnen de club. Franckie zal dan ook op de eerste rij staan om te supporteren. “Het zorgt voor positieve publiciteit rond onze club. We zijn enorm trots op ons team en willen iedereen uitdrukkelijk bedanken voor hun inzet voor onze club. Op de vraag wat de toekomstplannen zijn, heeft de enthousiaste clubleider een duidelijk antwoord. “We gaan verder op de weg die we ingeslagen zijn. Hopelijk zullen er volgend jaar opnieuw enkele ploegen ingeschreven zijn.” (SV)

Zaterdag 2 december om 9.30 uur speelt Padel Michelsberg op het terrein van Ieper voor een plaatsje in de finale.