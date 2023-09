OTC Heren +70 hebben hun vierde landstitel beet

De oudste herenploeg van Ostend tennis club kroonde zich na een 4-2 zege tegen TC Geronsart opnieuw tot Belgisch kampioen. Voor heel wat spelers uit dit team is dit al de vierde keer dat ze deze titel binnenhaalden. “ We wonnen twee keer in de reeks +60 en een keer in een reeks ouder, nl. +65jaar. Deze titel kwam er eerder onverwacht. We beschikken over een stevige ploeg maar zijn allen al een eindje de 70 voorbij. De jongste is 73 en de twee oudsten zijn er 76.”

“Om deze titel binnen te rijven, hebben we onze twee ontmoetingen tot een goed einde gebracht. In de halve finales bij CT La Volee stonden we na de enkelspelen 1-3 voor en konden Boudewijn Tanghe en ikzelf het beslissende punt binnenhalen. De finale werd in Oostende afgewerkt en was na de enkelspelen nog een dubbeltje op zijn kant (2-2). In het dubbelspel, wat meer onze specialiteit is, wonnen we beide partijen en sloten dus met een overtuigende 4-2 zege af”, aldus kapitein Guy Van Diest. (JLO)