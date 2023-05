Ostend tennis- en padelclub bezig aan grote metamorfose: “Tennis niet in vergeethoek duwen”

Het tennis- en padel-zomerseizoen draait momenteel op volle toeren. Ostend tennis- en padelclub speelt als een van de grootste clubs een prominente rol. De aanduiding van de nieuwe concessie zorgde ervoor dat de club op het vlak van accommodatie een ware metamorfose aan het ondergaan is. Het gloednieuwe opleidingsveld dat zich vooraan de site bevindt en exclusief voor jeugdwerking dient, is uniek in Vlaanderen.

“Toen we de nieuwe concessie in 2023 van start ging, hebben we meteen de koe bij de horens gevat. Ons hoofddoel was om de kwaliteit van het actief spelen en speelplezier zoveel mogelijk te optimaliseren. Met de aanpassingen die nu reeds gedaan zijn, kunnen we nu al van een groot succes spreken. De stad gaf ons tien jaar tijd om 80 procent van de beloofde investeringen te verwezenlijken. Indien we daaraan voldoen, wordt de uitbating automatisch met 15 jaar verlengd. Ons doel is om binnen het jaar aan deze criteria te voldoen. Paradepaardje daarbij is ongetwijfeld ons opleidingsterrein voor de jeugd dat zich net voor het hoofdgebouw bevindt. Verder hebben al zeven van de tien tennisterreinen in ‘all-weather’ ondergrond gestoken. Dat wil zeggen dat men vijftien minuten na een plensbui het spel kan hervatten. Met de traditionele gravel ondergrond duurde het vaak uren voor de pleinen weer bespeelbaar waren.”

Zware investering

“Mede door een nieuw led-systeem beschikken we op zes terreinen over een kwaliteitsvolle verlichting. De bedoeling is om na de zomer alle tien de outdoor tennisterreinen gelijk te krijgen. Dit is een eenmalige zware investering die vele jaren zijn vruchten zal afwerpen. Verder hebben we de oude omheiningen vervangen en ook het hoofdgebouw, dat er sinds begin vorige eeuw staat, kreeg een nodige opknapbeurt. De schilderwerken geven het gebouw finaal weer het nodige cachet. We hadden zeker oor naar de tennisspelers en willen op deze manier aantonen dat we, ondanks de alom gekende padelhype, de tennissport zeker niet in de vergeethoek duwen. We geloven er rotsvast in dat beide sporten een succesvol bestaan zullen blijven leiden. In de pickle ball-hype die momenteel in Amerika aan de gang is, geloven we minder al sluit ik succes ook hier zeker niet uit. Er staan nog enkele grote veranderingen op til zoals een nieuwe padelbar met dakterras en een ook een volwaardig restaurant maar dit zijn toekomstplannen”, zegt voorzitter Manu Beuselinck.

Overdekte terreinen

Ook aan de padelsport werd in het ingediende dossier veel aandacht besteed. “We hebben vorig jaar ons domein met drie pleinen vergroot wat het totaal op twaalf courts bracht. Na de zomer komen daar nog vier overdekte terreinen bij. Die komen in de plaats van tennisterrein 13 en 14. Dit brengt ons op een totaal van zestien padelterreinen. Als we onze indoorhall meetellen, beschikken we over net evenveel tennisterreinen. Vorig jaar klokten we af op net geen 2.000 leden. Daarbij moeten we wel vermelden dat dit enkel leden zijn met Oostende als eerste club. De verhouding is daarbij dat we dubbel zoveel padel- als tennisleden hebben. Alle leeftijdscategorieën zijn daarin goed vertegenwoordigd. Toen ik rond de eeuwwisseling het management overnam, vond ik het belangrijk een familieclub te zijn. Tot de dag van vandaag zijn we daarin geslaagd. Iedereen weet dat je met het zogenaamde creditsysteem veel meer kan verdienen. Ik weigerde dit echter toe te passen en probeer onze OTC- en OPC-familie zo goed mogelijk bijeen te houden. Onze jeugdopleiding is daar een van de belangrijkste hoekstenen van. Verder proberen we met leuke initiatieven de sfeer er zo goed mogelijk in te houden. Dit is voor mezelf en mijn familie meer dan een fulltime job. We doen het echter met veel plezier en krijgen vaak heel mooie respons. Mensen zien sporten en genieten op alle niveaus is het mooiste dat er is.” (JL)