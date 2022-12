Ostend Tennis Club populairste tennis- en padelclub in West-Vlaanderen

Voor het eerst in de geschiedenis van Tennis Vlaanderen, de federatie die de tennissport in Vlaanderen beheert, heeft men na het recordjaar 2021 dit jaar de magische grens van 200.000 leden doorbroken. De tennis- en padelfamilie in Vlaanderen telt nu 201.247 leden of een stijging met maar liefst 2.880 spelers ten opzichte van vorig jaar.

In West-Vlaanderen zijn 34.685 leden actief: 3.237 als een achtjarige of jonger, 6.880 bij de junioren en 24.568 bij de senioren. “De aantrekkingskracht van padel blijft ondertussen bijzonder groot. Met dank aan de vele inspanningen op het gebied van infrastructuur, extra terreinen én clubs verwelkomden we dit jaar opnieuw 9.683 padelleden. Zo komen we op een totaal van 86.389 padelspelers in Vlaanderen, een stijging van 22 procent”, klinkt het bij Tennis Vlaanderen.

Ook de liefde voor tennis blijft erg groot. Na een recordaantal tennissers vorig jaar is er dit jaar een kleine terugval van vier procent. “Een logische verklaring ligt in het recordaantal spelers dat in het covid-19-tijdperk het racket oppikte maar dit jaar terugkeerde naar hun vertrouwde vrijetijdsbesteding. Toch zijn we erg trots dat naast de explosieve groei van padel, ook de tennissport maar liefst 157.546 tennissers blijft bekoren. Dat zijn er 8.630 meer dan in december 2019, voor de padelmicrobe Vlaanderen te pakken kreeg.”

In West-Vlaanderen telt Ostend Tennis Club in Oostende met 1.818 leden het meeste tennis- en padelleden. Een stijging dit jaar met 132 personen. TC Duinbergen en TC Koksijde doen het respectievelijk op plaats twee en drie met 108 en 107 leden minder, maar staan nog op 1.251 en 1.109 leden. Verder in de top tien: TC Sint-Michiels als vierde met 970 leden, Orscamp Tennis en Padel in Oostkamp als vijfde met 852 leden, gevolgd door KTC Isis uit Izegem (838), TC Rumbeke (834), Tennisvereniging Loppem (792), TC De Maene in Diksmuide (787), Ghistelehof Sportcomplex (785) en Wikings Tennis en Padel Club in Kortrijk (767).

Tennis Vlaanderen gaf voor West-Vlaanderen tevens de top tien van de clubs met de meeste nieuwe leden vrij. TC Bachten De Kupe uit Veurne prijkt aan kop met 149 nieuwkomers in vergelijking met 2021, gevolgd door Ostend Tennis Club (132), Tennis en Padeclub Avelgem (117), TC Waregem Gaver (105) en TC Sint-Michiels (102). Verder ook TC De Maene in Diksmuide (97), TC Logan in Jabbeke (92), ATC Anzegem (406), Platform Padel in Kortrijk (56) en KGTC Zwevegem (40).

De boeiende dynamiek tussen de traditionele tennisclubs, de veelzijdige combiclubs en de nieuwe padelclubs, zorgt ervoor dat zowel tennis als padel succesvol naast elkaar staan. Tennis en padel zijn zo respectievelijk de tweede en de vierde meest geliefde sport in georganiseerd clubverband in Vlaanderen naast voetbal en wielrennen. “Tennis Vlaanderen is volop in beweging en blijft groeien. Meer nog, in het voorjaar van 2023 steken we onze communicatie, website en app in een nieuw jasje om ons groeiende ledenaantal nog beter te kunnen aanspreken en om hen een beter service te bieden. Opnieuw iets om naar uit te kijken en hopelijk blijven nieuwe leden zich een weg banen naar de vele tennis- en padelterreinen op de talloze clubs.” (ACR)