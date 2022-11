Opnieuw indoor dubbeltornooi bij TC Yper: “In onze club heerst er een echte dubbelcultuur”

Vanaf maandag 5 december start opnieuw het indoor dubbeltornooi bij TC Yper. Net als de voorbije jaren leiden Yannick Ostyn van TC Yper en wedstrijdleider Jeroen Degryse alles in goede banen.

“De inschrijvingen lopen nog volop binnen”, vertelt Yannick. “Dit jaar is er ook een tornooi bij TC Roeselare en door hun centrale ligging missen we wel wat inschrijvingen. Toch hopen we nog steeds heel wat tennissers te mogen verwelkomen. Niet in het minst uit onze eigen club, want ik merk dat er bij ons een echte dubbelcultuur heerst. Er zullen zeker kanshebbers tussen zitten op tornooiwinst. We treffen momenteel nog de laatste voorbereidingen, maar alles verloopt vlot. Onze jarenlange ervaring laat toe dat we het draaiboek van de voorbije jaren kunnen volgen. Eind december is er dan nog het enkeltornooi in de kerstvakantie, al jaar en dag rond dezelfde datum.”

Huzarenstukje

Tijdens het dubbeltornooi is Jeroen Degryse wedstrijdleider. “Ik ben al elf jaar wedstrijdleider, waarvan zeven jaar in Ieper. Zelf ben ik lid bij TC Houthulst en woon ik in Merkem”, vertelt Jeroen. “Zelf tennis ik ook, maar ik ben nogal blessuregevoelig. Ik steek graag de handen uit de mouwen, zowel in Houthulst als extern. Het beloven twee drukke weken te worden. Na de loting moet ik ervoor zorgen dat alle matchen ingepland worden. Dat is vaak een huzarenstukje. Gelukkig is het indoor en hoeven we met het weer geen rekening te houden.” (API)

Wie nog wil inschrijven, kan dat via de website van Tennis Vlaanderen of via wedstrijdleider Jeroen Degryse: 0498 07 39 01.