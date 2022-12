Opnieuw enkeltornooi bij TC Yper in kerstvakantie: “We mikken op 150 inschrijvingen”

In de kerstvakantie is er traditioneel het indoor enkeltornooi van TC Yper. Ook dit jaar is Thomas Ketels (31) de wedstrijdleider.

Het verhaal van Thomas bij de tennisclub startte meer dan een kwarteeuw geleden. “Op mijn vijfde sloeg ik mijn eerste ballen en ik ben er nooit meer weggegaan. Dit voelt hier aan als mijn tweede thuis, zowel op als naast het veld”, lacht hij. “Naast speler ben ik trainer van de lessenreeks Start to Tennis voor volwassenen en tornooileider van tennis- en padeltornooien.”

Volgende opdracht voor Thomas is dus het indoor enkeltornooi. De hoogste reeksen zijn heren 2 en dames 2, tot respectievelijk 90 en 85 punten. De inschrijvingen stroomden de voorbije dagen binnen. “We hopen om 150 inschrijvingen te hebben. Dat zal iets minder zijn dan vorig jaar, maar er is nu ook een tornooi in Rumbeke waardoor heel wat spelers uit regio Roeselare-Kortrijk naar daar zullen afzakken. Je kan je nog tot zaterdagmiddag aanmelden, daarna gaan we over tot de loting.”

Jonge talenten

“Op nieuwjaarsdag zullen we niet spelen, op 31 december zal er enkel ‘s voormiddags gespeeld worden. Er zullen heel wat jonge talenten aantreden vanuit de eigen bloeiende tennisschool. Ik denk bijvoorbeeld aan Victor Vanackere en Maxim Ostyn die ver kunnen geraken in de heren 3. Verder is het voor veel spelers een eerste wedstrijdervaring. Het wordt het laatste tornooi dat barman Nick Neyt achter de tapkraan zal staan. Hij slaat daarna een andere weg in. Kortom, genoeg redenen om tijdens de kerstvakantie eens naar TC Yper af te zakken”, aldus Thomas Ketels, die beroepshalve aan de slag is als kwaliteitsmanager bij de firma Leman Decorations in Moeskroen. (API)

Meer info om in te schrijven via Tennis Vlaanderen: Indoor Criterium Enkeltornooi.