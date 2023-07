Open Artextornooi in Kortemark start dit weekend

Het wordt de komende weken weer gezellig druk op en rond de tennis- en padelvelden van TC Kortemark. Zaterdag start immers het Open Artextornooi, dat bekroond wordt met de finales op zondag 6 augustus.

“Ik twijfel er niet aan dat het opnieuw een topeditie wordt”, vertelt een fiere voorzitter Koen Mergaert. “Zoals het er nu naar uitziet, zullen we het aantal inschrijvingen van vorig jaar zeker benaderen. Toen noteerden we bijna zevenhonderd deelnemers aan het tennistornooi en tweehonderd padelspelers. Het padeltornooi omvat drie weekedities terwijl het tennistornooi gespreid is over twee weken en drie weekends. Het is een leuke vaststelling dat ruim een derde van de deelnemers clubleden zijn. Ons tornooi blijft ook duidelijk een aantrekkingspool voor spelers uit andere tennisverenigingen.”

500 wedstrijden

Er komt heel wat kijken bij de organisatie van zo’n groot evenement en dat beaamt Koen Mergaert volmondig. “Je moet rekenen dat er over twee weken vijfhonderd tenniswedstrijden gespeeld worden. We organiseren zowel voor de heren als de dames alle reeksen per niveau en leeftijdscategorie. Daarbovenop zijn er ook een sterrencircuit voor dames en dubbelreeksen. Tornooileider Sybren Muylle (27) zorgt ervoor dat alles perfect verloopt en indien nodig spring ik bij als het wat te druk wordt. Vooral tijdens de weekends is alle hulp welkom, want dan wordt het overgrote deel van de wedstrijden gespeeld.”

Tropical bar

Het Artextornooi is zonder enige twijfel het belangrijkste sportieve evenement voor de Kortemarkse tennisclub. “Er valt weer heel wat te beleven de komende weken. Het terras is volledig vernieuwd en hebben we omgetoverd tot een toffe zithoek. Voor de jeugd is er opnieuw een tropical bar met alles erop en eraan. We voorzien ook ruim voldoende mogelijkheden om gezellig iets te eten en voor wie lekker lui televisie wil kijken, is er een extra groot tv-toestel. Iedereen is welkom!” besluit Koen Mergaert. (PDC)