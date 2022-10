Ook Coppejans moet meteen inpakken

Na Joris De Loore (ATP 313) heeft dinsdag ook Kimmer Coppejans (ATP 198) de eerste ronde op het Challengertoernooi in het Zuid-Koreaanse Gwangju (hardcourt/53.120 dollar) niet overleefd. De 28-jarige Oostendenaar moest na twee uur en zes minuten tennis in drie sets (6-4, 4-6 en 6-2) de duimen leggen voor de Hongaar Zsombor Piros (ATP 160), het zevende reekshoofd.

Coppejans vervoegt zo De Loore op weg naar de uitgang. De 29-jarige Bruggeling verloor enkele uren eerder zijn eerste ronde in drie sets (1-6, 6-4 en 6-4) van de Amerikaan Keegan Smith (ATP 340). Die haalde als ‘lucky loser’ de hoofdtabel.

De twee Belgen spelen nog samen in het dubbelspel in Gwangju. Voor De Loore wordt het woensdag in de eerste ronde opnieuw een confrontatie met Smith. Hij speelt als duo met de Australiër Marc Polmans.