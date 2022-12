Nieuwpoort pakt uit met moderne tennisindoorhal en padelterreinen

De Nieuwpoortse tennisclub KTC Issera heeft op 3 december 2022 zijn nieuwe sportaccommodatie in gebruik genomen: een ruime indoorhal met aangepast sanitair, een nieuwe cafetaria en twee padelterreinen. De club en Stad Nieuwpoort sloegen de handen in elkaar voor dit uitdagende project.

KTC Issera vzw heeft een volledig nieuwe tennisindoorhal gebouwd in het Nieuwpoortse Astridpark waar de bestaande buitenterreinen van de club zich reeds bevinden. De indoorhal telt drie indoorterreinen met aangepaste ondergrond en is afgewerkt met modern sanitair. Daarnaast is een ruime cafetaria voorzien in de nieuwbouw.

Het project is van start gegaan in april 2022 en werd in sneltempo gerealiseerd. Het kostenplaatje komt op 1.350.000 euro. Hiervoor heeft de tennisclub beroep gedaan op verschillende actoren: 100.000 euro aan eigen middelen, 200.000 euro via een ledenlening, een bankfinanciering van 275.000 euro, een renteloze lening van Stad Nieuwpoort voor een bedrag van 575.000 euro én een subsidie van Sport Vlaanderen van 200.000 euro.

Dit sportproject is mede mogelijk gemaakt door Stad Nieuwpoort die een erfpacht van 50 jaar en een renteloze lening verleende aan de club. Daarnaast heeft de Stad ook twee nieuwe padelterreinen aangelegd op de voormalige site van ’t Paviljoentje in het Astridpark. Voor dit project is 160.000 euro voorzien.

Burgemeester Geert Vanden Broucke vindt het belangrijk dat Nieuwpoort blijft groeien op sportief vlak: “KTC Issera is sinds jaar en dag een bloeiende sportvereniging waar vele leden zich echt thuis voelen. Als Stad dragen we hier graag een steentje aan bij. Dankzij de nieuwe sportinfrastructuur krijgt iedereen nog meer kansen om zich sportief te ontplooien.”

De concessie voor de uitbating van de padelterreinen is ook in handen van KTC Issera vzw. Hiermee zal de bloeiende tennisvereniging naast tennis ook padel op de kaart zetten.

Guy Louis, voorzitter van KTC Issera vzw, reageert trots op de realisatie van het project: “Dit is een mooie stap vooruit in het bestaan van onze club die al 68 jaar bestaat. Met de upgrade van onze infrastructuur kunnen we onze leden en bezoekers een moderne en aangename omgeving bieden om te komen sporten. Onze volledige infrastructuur telt nu vijf gravel buitenterreinen, drie hardcourt indoorterreinen en twee padelterreinen. Wat mij als voorzitter het meest getroffen heeft, is het aantal leden dat op een of andere manier heeft bijgedragen aan dit project.”

Nu de werken afgerond zijn, zal Stad Nieuwpoort werk maken van de herinrichting van het Astridpark. Het is belangrijk dat de site opnieuw een groene long wordt.

