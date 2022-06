Nand Vandepoele is geselecteerd voor het Europees kampioenschap: “Vooral mijn eigen spel leveren”

Nand Vandepoele, tennislid bij TC Orscamp in Oostkamp onder leiding van zijn coach César Coutinho, vertegenwoordigt bij de U14 ons land op het EK individueel en voor landenteams. “Ik maak graag het punt en liefst zo vlug mogelijk. Het is nu aan mij om mijn hoofd erbij te houden.”

Individueel wordt er van 18 tot 25 juli in Tsjechië gespeeld. Met het nationale team komt Nand in Frankrijk in actie, binnenkort van 26 tot 28 juni. “Outdoor speelde ik dit jaar tot nu toe nog niet zoveel tornooien. Die zullen er nu wel komen. Met die Europese kampioenschappen wordt het alvast een zeer drukke periode”, klinkt de jonge talentvolle tennisser uit Diksmuide die door onze krant onlangs de titel van Kinderkrak meekreeg. Individueel legt Nand de lat zeker niet te hoog op het EK. “Ik trek zonder al te hoge verwachtingen naar daar. Ik wil er vooral mijn eigen spel leveren en dan zien we wel hoe ver ik geraak.”

Met de nationale ploeg wordt er in team gespeeld in poules waarbij de twee beste landen eventueel kunnen doorstoten. Individueel gaat het om een tabel met directe uitschakeling. Met Nand als de huidige nummer één, en twee en drie in de ranking of Solen Aerts binnen de Waalse federatie uit Mons en Nik Denotté (TC Bornem) die dan samen in team in actie komen. “Het hangt af van dag tot dag wie er in enkel- en of wie er in dubbelspel mag aantreden.” Maar eerst gaat het voor Nand richting Brussel voor een U16-tornooi. “Nadien blijft het wellicht Frankrijk voor een tornooi in categorie één, waar ook heel wat topspelers zullen aanwezig zijn, ook van buiten Europa. Daarna volgen nog enkele gelijkaardige tornooien”, vertelt Vandepoele.

De Belgische kampioen U13 heeft reeds meerdere West-Vlaamse titels op zijn palmares. Daarnaast bereikte hij onder andere de finale op het Tennis Europe U12-tornooi in Zoetermeer. Ondertussen is hij als tennisser flink geëvolueerd. “Ik ben fysiek altijd een goede speler geweest. Nu zijn mijn armen en benen sterker geworden. En mijn slagen zijn ook veel verbeterd”, vindt Nand die vooral als een aanvallende speler beschouwd wordt.

Topsportstatuut

In Vlaanderen is de 14-jarige Nand op vele tornooien uitgegroeid tot een geduchte tegenstander. Wat de toekomst hem op langere termijn brengt, denkt hij nog niet zoveel aan. “Ik wil zover mogelijk geraken en dan zien we wel waar het eindigt. Ik volg in ‘t Saam campus Aloysius in Diksmuide nu de leerrichting moderne talen en wetenschappen. Volgend jaar doe ik examencommissie, middenjury. Dan kan ik alles op mezelf doen en met mijn topsportstatuut iedere dag trainen zonder naar school te gaan.” (ACR)