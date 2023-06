Na 3,5 uur zwoegen haalt Oostendenaar Coppejans voor het eerst hoofdtabel Wimbledon

Kimmer Coppejans (ATP 187) heeft zich donderdag voor het eerst in zijn carrière geplaatst voor de hoofdtabel van Wimbledon. De 29-jarige Oostendenaar, die al jaren in Limburg woont, versloeg in de derde (en laatste) kwalificatieronde de Japanner Taro Daniel (ATP 105), het vierde reekshoofd in de kwalificaties, in vijf spannende sets (6-3, 4-6, 4-6, 6-4 en 6-2). De partij duurde drie uur en 29 minuten.

Coppejans had in de tweede voorronde al de maat genomen van Zizou Bergs (ATP 177) in een volledig Belgisch onderonsje.

Roland Garros

Op Wimbledon slaagde Coppejans er nooit eerder in de hoofdtabel te bereiken. Dat lukte hem wel al op Roland Garros (2015 en 2019) en het Australian Open (2021).

Eerder sneuvelden met Raphaël Collignon (ATP 212), Gauthier Onclin (ATP 214) en Joris De Loore (ATP 196) nog drie Belgische mannen in de kwalificaties. David Goffin (ATP 123) kreeg een wildcard voor de hoofdtabel.